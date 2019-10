Watu mkatae au mkubali, Clouds (CMG) kupata mpinzani sio leo na wala hatokuja kutokea

The more you think and claim they are in competition, the more they get business advantage.



Kumbuka kuna investors wengi nyuma ya hizo media. Na kinachochezwa hapo ni divide and conquer. Kuna strategists na akili zao wamekaa na kutengeneza hio game hapo ili kuwin market ya haters na fans.



See this, kuna watu 100 around af uko na product A ina fans 50 na haters 50 kati ya hao 100. Njia rahisi ya kuongeza faida ni kutengeneza mshindani wa product A ambaye ndie product B coz haters wana nature ya kukomoa, unaweza kukuta mtu hahitaji product B lkn akainunua tu ili kuikomoa product A.



Kuna vitu fln ktk akili ya binadam ukiweza kuvi-utilise ktk biashara utapata faida sana baadhi ni.

1)Human ego

2)Curiousity



Na hata ukiangalia kwa makini social media zote kubwa zina-utilise indirectly hizo factors na ndio maana hata hawa watu wa digital media nao wanaiga