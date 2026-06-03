Watanzania wenzangu, msitolewe kwenye reli.



Mara nyingi katika siasa hutokea mijadala, matukio au watu wanaojitokeza ghafla na kuhamisha mjadala kutoka kwenye hoja kuu kwenda kwenye mambo mengine. Huo ni mtego ambao wananchi wanapaswa kuuangalia kwa makini.



Msikubali kupotezwa maboya. Meli inapokuwa safarini, maboya huwekwa kuiongoza njia; yakihamishwa, meli inaweza kupotea mwelekeo. Vivyo hivyo katika siasa, kuna nyakati ambapo hoja zinazowagusa wananchi moja kwa moja huachwa na watu kuanza kujadili mambo ya pembeni.



Endeleeni kushikilia ajenda yenu, malengo yenu na hoja zenu. Dereva anayefuata ramani hafiki anapokusudia ikiwa kila anayeitwa njiani atamshawishi abadili njia.



Kumbukeni:



Sii kila anayejitokeza mbele ya safari ni kiongozi wa njia; wengine wanaweza kuwa ni kikwazo, wengine ni wapotoshaji, na wengine ni watu wanaovuruga umakini wa wasafiri. Hivyo, pima kila taarifa, chunguza kila hoja, na usikubali kuhamishwa kutoka kwenye lengo kuu.



Shikamaneni, fuatilieni hoja kuu, na msitolewe kwenye reli. Wanaotaka kuwaondoa kwenye njia mara nyingi hawashambulii lengo moja kwa moja; hujaribu kwanza kuwavuruga

Mifano.



1. Mwaka 2017 Makamu wa Rais wa Tanzania Samia Suluhu Alimtembelea Lisu hospital Nchini Ubelgiji kwa Maelekezo maalum Mlifurahi sana.



Badala ya kuhoji Waliopanga jaribio lile ni akina nani.

(Tunamtaka samia).



2. Nchimbi anakemea Utekaji Rushwa Mauwaji.

Mnashangilia Kuchezeshwa shere nyingine.

(Tunamtaka nchimbi).



3. Jana Mbunge Mmoja Zanzibar Kumwita Makamu wa Rais ni Yuda mmeshangilia sana na Kusema mpo na Nchimbi



4. Huyo mbunge kwa Kujiamini kabisa aliwahi kumshambulia Mwinyi huko nyuma . (Ni Kibaraka)



NIMEMALIZA.

NAOMBA KUWASISHA