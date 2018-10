Watanzania wenzangu msije Ulaya, maisha magumu mnoo

Kwanza tuanze kwa kuwekana wazi usione matreni ya umeme, ukaona majumba mazuri ukaona ma hotel na restaurants kubwa kubwa au ukaona mabank makubwa ya ulaya ukadhani waafrika wanayaenjoy wote ni wachache sana,



Maisha halisi ya watanzania wanaoishi ulaya

1. Kwanza habagui kazi na asilimia kubwa hatuna professional jobs yaan umesomea vingine unafanya kazi nyingine, na lazima upige kazi sana kupata hela na ya kutunza kutuma nyumbani, hata katika mazingira yasiyo favorable you don't have option, you have to work,



2. Kodi zilizopitiliza katika mishahara, yaan almost nchi nyingi, kodi average PAYE ni 30%+ of your salary hivo inaitaji kujibana mno,



3.Ubaguzi tuwe wa wazi hakuna mweupe asiye mbaguzi dhidi ya mweusi ,hivo uwe na kisomo kazi au hela bado we ni mweusi tuu na utabaguliwa sanaa, katika nyanja mbali mbali, so lazima aina y ubaguzi wa uingereza ifanane na Oslo Norway au Helsinki Finland, lakin ubaguzi wa aina mbali mbali upo na unaendelea, ama kwenye huduma au mtaani,



4. Upweke uliopitiliza inafika muda unawamiss nyumbani unamiss watu wa kuongea nao we ni kujifungia gheto tu na kusoma makala mbali mbali, kinachoniondoleaga upweke ni Jamiiforums, science forums, Europe business na nyingine,

Maana hata ukisema umlete ndugu ni ngumu mno,



5. Nyumba tunazoishi waafrika si nzuri kwa asilimia kubwa unagundua kwamba hata sifa tunazopata airport tukiwa na mabegi tunarudi bongo kumbe tunapewa vyeo vikubwa mno kwamba karudi haha, nimetaka kuwatembelea waafrika watanzania kama nane kuona wanapoishi wanaishia kunikwepa kwepa, hasa wengi wa uingereza, Ila kwa upande wa Denmark, Sweden, Finland hao wana uafadhari katika makazi,



Nakusihi mtanzania kama huna roho ngumu ya kuishi huku usije,



Mi napanga nikikosa uraia wa Norway siendi nchi nyingine narudi kwetu Tanzania, narudi nyumbani



Tuupitie wimbo huu