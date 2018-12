Watanzania wana uelewa mdogo kuhusu Pension Fund, 25% ni maamuzi sahihi

Mbona maraisi, mawaziri, wabunge, wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, makamu wa raisi, mbona pensheni zao haziguswi na sheria hii, au wao siyo Watanzania?



Hii nchi imeshageuka kama ile novel ya George Orweil ya animal farm, "All animals are equal, but some are more equal than others". Halafu akina Profesa Kitila wanatoka hapo wanatwambia eti wanafuata siasa ya ujamaa na kujitegemea, Ujamaa gani huu wa kujenga matabaka katika taifa baina ya wavuja jasho "Wakulima na wafanyakazi" na "Wanyonyaji" (wanasiasa na wateule)