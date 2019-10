Watanzania tutakaa kimya hadi lini?

Trust None said: Katiba inavunjwa... Tupo kimya!



Bunge halina tena makali... Tupo kimya!



Mahakama inaingiliwa... Tupo kimya!



Viongozi wanatoa kauli zinazokinzana kwenye suala linalofanana... Tupo kimya!



Watu wanauawa... Tupo kimya!



Watu wanatekwa... Tupo kimya!



Magerezani kama sokoni... Tupo kimya!



Watumishi,wafanyabiashara, wakulima, wastaafu, wahitimu na wananchi kwa ujumla wanalia... Wapo kimya!



JE, TUTAAMKA LINI??? TUTOKE NYUMA YA keyboard! MAKELELE MITANDAONI HAYATASAIDIA!



LET'S NOW WAKE UP AND TAKE ACTION!

Kama unaona kuna shida ni wewe,sisi tunaona Magufuli is the best President ever.Infact he is our dream President.Kama wewe hupendi Magufulization it's simple,hama nchi.Magufulization is here to stay.Mbona nchi ilipokuwa inafujwa kwenye awamu ya tatu na nne hamkusema?Sasa tumepata Rais anayejali taifa lake na kufanya mambo ya msingi,mnapiga makelele,viumbe wa ajabu sana ninyi.