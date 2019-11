Watanzania tuizuie CCM kutuletea vita na mauaji

alexelias said: Pambana na hali yako na niondoe mimi katika huo ujinga wako! Click to expand...

The Bible says...''Watu wangu wana angamia kwa kukosa maarifa...''.Kimbari ilitokea kwa sababu Wananchi wa Rwanda walikosa maarifa hatimaye wakaangamia....You have got it coming whether you're CCM hooligan or a normal citizen. Bila shaka hakuna aliyekuwa anajua kuwa kungelitokea mauaji ya kimbari nchini Rwanda tarehe 7 April,1994 mpaka July,1994.Rwandan genocide".....Description500,000–1,074,017 killedApril 7, 1994 – July 1994Hutu-led government, Interahamwe and Impuzamugambi militias, Hutu neighboursTutsi population, Twa , and moderate HutuKuna siku Historia itaandika maandishi kama haya yatayo wekwa kwenye mitandao duniani yakisomeka kama hivi:DescriptionThe Tanzania genocide, also known as the genocide against......, was a mass slaughter of ......., and moderate.......in Tanzania, which took place between....... and....... during the Tanzania Civil War. Wikipedia ...............................killed Period : .................................20xx. Perpetrators : CCM -led government, UVCCM, and Greenguard militias,Chama Twawala neighbours Defender : CCM Government. Location : Tanzania Target : All population against CCM and moderate Opposition parties.