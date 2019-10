Watanzania tubadilishe fikra za kufanya biashara

Unakuta mtu anakomaa afungue biashara peke yake matokeo yake anaishia kusajili kampuni ama anafungua biashara kwa kutumia gharama kubwa mno ambayo wengi wao wanakuja kupoteza investment zao kwasababu katika kuanzisha biashara huwa hakuna kujiamini moja kwa moja kama ulichoanzisha kitafanikiwa. Mwisho wa siku wengi wetu tumekuwa tukiunguza pesa nyingi sana kuanzisha mambo ambayo yanakuja kufeli.



Kwanini labda kama mtu una idea nzuri ya biashara usitafute wenzako kama kumi mkachanga mtaji wa hata milioni kumi (moja kila mtu) halafu mkafanya planning ya kutekeleza hilo wazo?



Faida ya kufungua biashara ama kampuni mkiwa wengi ni kwamba

Inapunguza risk ya kuchoma mahela yako mengi kwa ajili ya wazo la biashara ambalo halijazaa matunda bado. Imagine uchungu wa kupoteza milioni 10 wewe mwenyewe na ule uchungu wa kupoteza milioni 1 ikiwa mlikuwa kikundi?

Mnapokuwa wengi inaongeza urahisi wa kufanikiwa kwenye jambo kwa maana kwenye watu kumi mtakuwa ni wetu wenye profession tofauti tofauti ambayo ni faida sana kwa biashara inayoanza kwa sababu inarahisisha kufanikiwa kwa mipango ya kibiashara inayopangwa.