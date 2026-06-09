Watanzania bado wanaishi kwenye umasikini wa kutisha

Tatizo la masokwe yaliyochangamka ya kiafrika, yanahusudu sana wanachofanya masokwe yalichongamka meupe (wazungu) ndomana hadi yalivyoanza kuchezea vinyesi wanaiga na kuona ni akili.
Mpaka wazoee kuona wazungu wanaendesha baiskeli kwenda kazini ndo waje waanzishe thread za kuendesha baiskeli ni kawaida sio umaskini. Kwamba ni afya, unaepuka foleni na kubanana kwenye mabasi etc. 🗑🗑
This country has more bikes than people. The secret behind 1.3 bikes per person will change how you think about cities forever. Spoiler: it's genius.
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AI Translation:
Ni nchi gani inayotumia baiskeli zaidi?
Uholanzi
ndiyo inaongoza. Hakuna mshindani wa karibu.
Kuna baiskeli milioni 23 kwa watu milioni 17. Hiyo ni sawa na baiskeli 1.3 kwa kila mtu — yaani kuna baiskeli nyingi zaidi kuliko watu.
Huko Amsterdam, utaona bibi na mababu wakipanda baiskeli kwenda sokoni
, wazazi wakiwasafirisha watoto shule
, na watu wa biashara waliovaa suti
wakikanyaga baiskeli kwenda kwenye mikutano
. Wote wakitumia njia zilezile za baiskeli.
Denmark
inafuata kwa karibu. Huko Copenhagen, karibu nusu ya safari za kila siku
za kwenda na kurudi kazini
au shughuli nyingine hufanyika kwa kutumia baiskeli. Mvua iwe inanyesha au jua liwake
, Wadeni huendelea kukanyaga baiskeli.
Mataifa mengine yanayoongoza kwa matumizi ya baiskeli ni pamoja na Ujerumani, Uswidi, Ufini, Ubelgiji, China na Japani. Lakini hakuna anayefanya hivyo kama Waholanzi.
Uholanzi
: Asilimia 36 ya safari zote hufanyika kwa kutumia baiskeli.
Denmark
: Asilimia 23 ya safari zote nchini hufanywa kwa baiskeli.
Ujerumani
: Asilimia 10 ya safari hufanywa kwa baiskeli — na kiwango hicho kinaendelea kuongezeka kwa kasi.
Uswidi
: Asilimia 12 ya wakazi hupanda baiskeli kila siku.