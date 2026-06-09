Watanzania bado wanaishi kwenye umasikini wa kutisha

Which Country Uses Bicycles the Most? Discover the Top Leader! This country has more bikes than people. The secret behind 1.3 bikes per person will change how you think about cities forever. Spoiler: it's genius.

Tatizo la masokwe yaliyochangamka ya kiafrika, yanahusudu sana wanachofanya masokwe yalichongamka meupe (wazungu) ndomana hadi yalivyoanza kuchezea vinyesi wanaiga na kuona ni akili.Mpaka wazoee kuona wazungu wanaendesha baiskeli kwenda kazini ndo waje waanzishe thread za kuendesha baiskeli ni kawaida sio umaskini. Kwamba ni afya, unaepuka foleni na kubanana kwenye mabasi etc. 🗑🗑AI Translation:ndiyo inaongoza. Hakuna mshindani wa karibu.Kuna baiskeli milioni 23 kwa watu milioni 17. Hiyo ni sawa na baiskeli 1.3 kwa kila mtu — yaani kunaHuko Amsterdam, utaona bibi na mababu wakipanda baiskeli kwenda, wazazi wakiwasafirisha watoto, na watu wa biasharawakikanyaga baiskeli kwenda kwenye. Wote wakitumia njia zilezile za baiskeli.inafuata kwa karibu. Huko Copenhagen, karibuza kwenda na kurudiau shughuli nyingine hufanyika kwa kutumia baiskeli., Wadeni huendelea kukanyaga baiskeli.Mataifa mengine yanayoongoza kwa matumizi ya baiskeli ni pamoja na Ujerumani, Uswidi, Ufini, Ubelgiji, China na Japani. Lakini hakuna anayefanya hivyo kama Waholanzi.: Asilimia 36 ya safari zote hufanyika kwa kutumia baiskeli.: Asilimia 23 ya safari zote nchini hufanywa kwa baiskeli.: Asilimia 10 ya safari hufanywa kwa baiskeli — na kiwango hicho kinaendelea kuongezeka kwa kasi.: Asilimia 12 ya wakazi hupanda baiskeli kila siku.