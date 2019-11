Watangazaji vichwa, vilazaa....1 ...

Redio na TV siku hizi zina utitiri wa watangazaji wa hovyo, vilaza na wapotoshaji wakubwa.



Uwezo wao wa kuchanganua mambo ya kitaifa na kimataifa ni mdogo sana na hawana weledi wa lugha. Wana utajiri wa ubishi na wepesi ku jump into conclusion. Some are judgemental too.



Wengi wamejaa mbwembwe zisizo na maana na baadhi wanabana sauti hadi inatia kichefuchefu.



Baadhi ya watangazaji wasio makini ni pamoja na wenye shahada za chuo kikuu.

Wengi IQ zao ni ndogo sana mpaka unajiuliza how on earth alipewa kazi katika redio au tv inayoheshimika.



Baadhi ya watangazaji ni virusi wa kuharibu lugha na kupotosha jamii. Mfano badala ya wimbo anasema nyimbo!



Too much neno lakini, aliweza na 'ilipelekea' kutumika bila sababu. Mf. Juma ni mvulana 'lakini' pia anavaa suruali!!! Au Marehemu aliweza kufa jana saa saba!!! Baadhi wanabananga sana Kiswahili na wakitia Kiingereza utaomba po!



Baadhi ya Watangazaji vimeo ni;

1. Orest Kawao wa magic fm. Huyu anajifanya mjuaji lakini deep inside ni bonge ya kilaza. Akitia Kiingereza utatamani uzime redio!

2. Musa Kipanya EFM. Ana makeke ya kizamaaani. Ni msomi lakini sio mweledi. Hana kipaji cha utangazaji. Ana kipaji cha kuchora!!!



Abdallah Mwaipaya Radio One ni mbabaishaji mwingine. Ana mbwembwe za kitoto.



George Bantu wa clouds fm ni booonge ya mbabaishaji. Huenda hafit kwenye kipindi cha jahazi.



Vilaza wengine wa clouds fm ni pamoja na Husna Abdul. Huyu ni booonge la mswahili. Anajifanya kila kitu anajua. Uswahili wa Kizaramo anauleta hadi kwenye redio ya watu! Kazi kudakia kila maongezi ya wenzake. Bora Gea Habib ambaye yuko humble sana.



Hachangii sana mada asizozijua. Anakijua 'kichwa' chake!! Gea sio kichwa lakini utampenda kwa vile hana makuu. Ana take a low profile.



Sio Mswahili DaHu!! Vimeo wengine clouds ni Josee Mara, Bonge, Freduaa na Masoud Ali Kipanya....



Watangazaji wengine vimeo ni Enock Bwigane wa TBC. sijui anamuiga nani sauti. Ana pomposity hivi. Chacha Maginga nae ni mbabaishaji pamoja na Gabriel Zakaria.



Vimeo wengine ni Mkambala, Allen Peter Kasiga na Mary Edward wa magic fm na Betty Mramba wa TBC. Pia wapo Jacqueline Silem, Bahati Alex,



Watangazaji vichwa na majembe ya kazi ni pamoja na Kibwana Dachi wa magic fm, Gardner, PJ, Siza na Musa Hussein wa clouds fm. Babra mmmmh!!!



Wengine ni Sued Mwinyi, Anna Mwasyoghe, Agnes Mbapu wa tbc. Faharia Middle na Juliet wa radio one ni watangazaji wazuri sana.



Zembwela na Basil Mbakile wa EA Radio wako makini. Ndinga mpya town ovyo kabisa. Vijana wale wa kipindi cha bongofleva, Frida, Dulla na wenzake wanatangaza vizuri mnooo. Hawana mimbwembwe ya kijinga.



Watangazaji waliopaswa kuwa kioo cha jamii lakini siku hizi wamekuwa anguko la jamii kwa vile wengi ni wapotoshaji.