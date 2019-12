Watalii wa Tanzania na Israel sasa kutumia ndege moja inayotumia saa 5 kutoka kutokea Kilimanjaro

Haya niambieni utakatifu ni nini nyie mbulula. Kwa hiyo kuwa mashoga kwenu ni utakatifu sio?. Na Mungu gani akachagua taifa moja eti nyie ndo watakatifu na nyie malofa mnaamini. Mungu hayuko hivo. I know it will take time to absorb and synthesize this stuff mpaka mkipata akili ya kujisimamia. Next time sema Israel na Tanzania hakuna masuala ya utakatifuSent using Jamii Forums mobile app