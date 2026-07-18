Wataalamu wa kipengele cha uhamisho ndani ya ESS naombeni msaada mnivushe hapa ....

Wataalamu wa kipengele cha uhamisho ndani ya ESS naombeni msaada mnivushe hapa ....

Liverpool VPN

Liverpool VPN

JF-Expert Member
Joined
Aug 29, 2020
Posts
7,709
Reaction score
18,066
Habari wa ndugu ....

Iko hivi ...

Nilipata ruhusa ya kwenda chuo nje ya nchi ila mkurugenzi wangu aligoma kunisainia barua.
Nikaondoka bila ruhusa yake.

Nikiwa huko masomoni nikapigwa SP ""Stop Pay"" sababu ni kuondoka kwenye kituo cha kazi bila ruhusa.

Nikapambana kwa kumbembeleza mwajiri, nashukuru baada ya SP kudumu miezi 4 ilifunguliwa na barua yangu ya ruhusa ya kwenda masomoni nilipata.

Sasa bana juzijuzi nikiwa likizo kutoka masomoni niliona fursa ya kuhamia taasisi ""Tamutamu"" na nikatuma maombi ya kuhamia huko.

Ili kuharakisha mambo nilirudi Ofisini kwangu Halmashauri nikaomba na nashukuru kila muhusika wa ku-approve hatua fulani ya uhamisho kakubali na sasa uhamisho wangu unasoma ""Your Transfer Request Approval Status PO - PSMGG (UTUMISHI)""

1784332395208.jpg


Sasa naomba ushauri ....

Kwanza kabisa Likizo yangu inaisha 22/08/2026 na 01/09/2026 natakiwa kuwa darsani, sasa Je ....

1. Hii hali ya status hii itachukua muda gani ili iwe approved na hao Utumishi?

2. Je ikiwa mkurugenzi wangu amekubali kama hivi nihame, Je utumishi wanaweza ku-reject??

3. Unanishauri ili kuharakisha mambo na kupokea majibu mazuri, Naweza kwenda Dodoma personally nika push mambo au nikae tu Dar nisubiri Utumishi wafanye kazi yao??

Asanteni.

Nasubiri ushauri.

#YNWA.
#YANGA_BINGWA
 
STUKA M1 said:
Nasikia ukienda huko wanakufukuza tu, utaambiwa kama uliomba uhamisho kwenye mfumo basi na majibu utayapata huko huko🤣
Ni Taasisi gani hiyo mkuu una Usongo nayo hivyo uhamie😁
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Taasisi moja ya maokoto sanaa
Nililkuwa ""Focal person"" wao huko Halmashauri.

Mi nachoogopa na concern yangu ni ""Hivi kama mkurugenzi wako kapitisha ina maana karuhusu uondoke, Je Utumishi wao HAWAWEZI REJECT??""

#YNWA
#YANGA_BINGWA
 
Liverpool VPN said:
Taasisi moja ya maokoto sanaa
Nililkuwa ""Focal person"" wao huko Halmashauri.

Mi nachoogopa na concern yangu ni ""Hivi kama mkurugenzi wako kapitisha ina maana karuhusu uondoke, Je Utumishi wao HAWAWEZI REJECT??""

#YNWA
#YANGA_BINGWA
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Hawaeleweki hao,, we subiri tu majibu na usiwe na pressure sana
 
Liverpool VPN said:
Habari wa ndugu ....

Iko hivi ...

Nilipata ruhusa ya kwenda chuo nje ya nchi ila mkurugenzi wangu aligoma kunisainia barua.
Nikaondoka bila ruhusa yake.

Nikiwa huko masomoni nikapigwa SP ""Stop Pay"" sababu ni kuondoka kwenye kituo cha kazi bila ruhusa.

Nikapambana kwa kumbembeleza mwajiri, nashukuru baada ya SP kudumu miezi 4 ilifunguliwa na barua yangu ya ruhusa ya kwenda masomoni nilipata.

Sasa bana juzijuzi nikiwa likizo kutoka masomoni niliona fursa ya kuhamia taasisi ""Tamutamu"" na nikatuma maombi ya kuhamia huko.

Ili kuharakisha mambo nilirudi Ofisini kwangu Halmashauri nikaomba na nashukuru kila muhusika wa ku-approve hatua fulani ya uhamisho kakubali na sasa uhamisho wangu unasoma ""Your Transfer Request Approval Status PO - PSMGG (UTUMISHI)""

View attachment 3631453

Sasa naomba ushauri ....

Kwanza kabisa Likizo yangu inaisha 22/08/2026 na 01/09/2026 natakiwa kuwa darsani, sasa Je ....

1. Hii hali ya status hii itachukua muda gani ili iwe approved na hao Utumishi?

2. Je ikiwa mkurugenzi wangu amekubali kama hivi nihame, Je utumishi wanaweza ku-reject??

3. Unanishauri ili kuharakisha mambo na kupokea majibu mazuri, Naweza kwenda Dodoma personally nika push mambo au nikae tu Dar nisubiri Utumishi wafanye kazi yao??

Asanteni.

Nasubiri ushauri.

#YNWA.
#YANGA_BINGWA
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Ulitengeneza Vacancy?! Yes, Utumishi wanaweza kupiga chini ombi lako la Uhamisho. Tegemea majibu yoyote.
Usiache kuomba Mungu.
 
chilonge said:
Ulitengeneza Vacancy?! Yes, Utumishi wanaweza kupiga chini ombi lako la Uhamisho. Tegemea majibu yoyote.
Usiache kuomba Mungu.
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Gentlemen_ said:
Unapoenda umeandaa Mazingira?

Wao wame approve?
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Sikuanza na Vacancy Request nilianza na Normal Transfer moja kwa moja...
Ila nimejipanga, wakigoma kupitisha sababu ya sikuomba nafasi (vacancy) before, basi nitaanza upya.

Nilitaka ku-withdraw nianze upya kwa kuomba Vacancy, ila nikaambiwa niache hivyo hivyo kwasababu wapo walianza na Normal Transfer moja kwa moja bila kupitia Vacancy Request na walitoboa.

Yote kwa yote MUNGU ATATENDA KWA UKUBWA WAKE.

#YNWA
#YANGA_BINGWA
 
Liverpool VPN said:
Sikuanza na Vacancy Request nilianza na Normal Transfer moja kwa moja...
Ila nimejipanga, wakigoma kupitisha sababu ya sikuomba nafasi (vacancy) before, basi nitaanza upya.

Nilitaka ku-withdraw nianze upya kwa kuomba Vacancy, ila nikaambiwa niache hivyo hivyo kwasababu wapo walianza na Normal Transfer moja kwa moja bila kupitia Vacancy Request na walitoboa.

Yote kwa yote MUNGU ATATENDA KWA UKUBWA WAKE.

#YNWA
#YANGA_BINGWA
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Kila la Kheri. Kuna colleague alifanya hivyo ikakwamia Utumishi. Kikubwa endelea kupiga sala Masta.
 
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