Waswahili ni watu wa hovyo sana.Jamaa yangu Kafanya Jambo la Kipuuzi

Kiukweli mimi nina marafiki wachache sana wa Kibongo. Most of my friends ni kutoka nje. So nikawa najisikia vibaya kuwa wananchi wataniona mimi beberu.nikaamua nisiache kabisa jichanganya na ndugu wananchi.Basi ikatokea tu jamaa mmoja akawa mtu wa karibu ( simwiti rafiki sababu tunapishana mambo kadhaa.nlimkuta siku anamnyanyasa mlinzi nikamwona jamaa hana akili nzuri)Ijumaa akaja kuomba gari yangu moja akafanye makeke ukweni.yeye jamaa ana chombo cha usafiri toyota mark x na siku nyingine anatumia nissan xtrail.So akatamani naye aendeshe gari.vyombo vya usafiri ni kama toyota,nissan,subaru,baiskel,toyo,boxer,bajaj,ungo,fisi n.k hivi vyote vinakaa kwenye group moja. Halafu ndo kuna magari kama RR,BMW,BENZ,FORD,BENTLEY,LAMBO,AUDI n.k yaani gari za Ulaya na Marekani.So jamaa akaja akaomba naye aendeshe gari ukweni makubaliano arudishe jumapili maana hii gari mimi huitumia kubebea tumizigo flani nikienda sokoni.Jana akawa kimya leo kantumia text kuwa alipata dharura so ameenda morogoro mara moja gari kaifungia kwake.but hakujua gari zangu zote nmefunga car track. Basi mida flani tu nkasema ngoja niicheck gari yangu.Daaah... Inaonesha ipo kibaha.jana alienda mpaka mwisho wa nchi huko mbagala....yaani gari inaonekana imezunguka... Maskini gari yangu haijawahi fika huko.leo jamaa kazunguka nayo mara nakuja ona anakuja mitaa flani.Basi nikaingia kwenye gari langu Benz nikaanza mfuatilia.ndo nakuja mwona mitaa hii akiwa mbele yangu gari anaendesha msichana maana nlimwona ameshuka mitaa flani na huyo binti kununua nyama.Nikampigia jamaa kumuuliza anasema yupo Morogoro ila nisitie shaka gari ipo salama ameifungia.wakati namwona jamaa anaongea na simu akiwa sehemu kajitenga na huyo binti.yaani bint kaivalia bukta gari yangu.Waswahili watu wa ajabu sana. Mimi siku kaja omba gari nlimpa pesa ya mafuta ya 250,000 akaweke Total.maana huwa siweki vituo vingine mpaka total. Kaweka mafuta anazunguka na gari barabara mbaya tena kampa mtu mwingine aendeshe.Wakati jamaa kuna siku aliibiwa tu taa kwenye chombo chake cha usafiri siku mbili hakununua anasema hali yake ngumu.sasa gari yangu anampatia mtu mwingine na hii gari ikipata shida haipigwi rangi za vichochoroni.Mbaya zaidi ananidanganya akidhani sitojua.huu ni uswahili.nmekaa na wazungu ni wa wazi sana.jamaa yangu Uswege naye ana roho ya kitasha akiazima gari anarudisha imewekwa mafuta mpaka namkataza kuwa asihofu mi mafuta siyo issu kwangu.Huwa nikisimamisha gari sehemu isiyo na kivuli.sizimi naiacha inanguruma tu hata masaa 10 ili ndani kusiwe na joto.leo namwona jamaa anasimamisha gari sehemu ina jua hajali. Anakanyaga matope anaenda panda wild track yangu. Ndugu zanguni tuweni waaminifu na vitu vya watu.Mbona jamaa zangu wengine wanakuja kuomba vitu nawapa tu bila mushkeli now they take my kindness for granted.Nmemwacha aendelee ku enjoy tu akijisikia kurudisha atarudisha maana anadai yupo morogoro wakati yupo dar. Na nmepiga picha gari makusudi aje aone kuwa mizunguko yote ipo kwenye simu yangu maana nmefunga car track.Basi week hii nmesema ntatumia tu GMC na BMW. Benz nayo itabaki home na Range Rover zote mbili. Zipumzike tu maana nlipanga nitumie Ford Ranger na BMW kwa hizi nyingine zitulie kidogo.but jamaa kaniharibia ratiba kabisa. Bora angetumia tu usafiri wake kuliko gari yangu kuigawa iendeshwe na mtu mwingine.