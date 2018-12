WASOMI WENGI TZ SIO WABUNIFU ELIMU WALIOPATA VYUONI NI BUTU IME PARALIZE AKILI ZAO

TATIZO LA WASOMI WENGI TZ SIO WABUNIFU ELIMU WALIOPATA VYUONI NI BUTU PIA YENYE UKIRITIMBA MWINGI HAYUPO TAYARI KUTUMIA ELIMU YAKE KUSAIDIA JAMII YEYE NI SELFISHNESS WHY UNAJUA ILE DGREE SIO YAKO NI YA TAIFA NDO MANA INA HESHIMA NOW INA DHARAULIKA SABABU WASOMI WENGI HAWAITUMII KUJENGA NCHI MTAKUMBUKA NILIONGEA SANA JUU YA UBUTU WA VIJANA WETU KUHUSU ELIMU TUPATAYO VYUONI MWETU KIJANA ANA DGREE ANAWAZA KUPATA KUPATA KAZI, KUOA MKE MZURI, NYUMBA ZURI, KASHAMBA KAKULIMA TU EKA 2 NA GARI LA KUBEBA MWILI WAKE ANAONA AMEPONA MAISHA SI HAYA BUANA NCHI NYINGI ZILIZOENDELEA UNAKUTA MFANO MM NINA DGREEE ANABEBA WATU 100 ANA WA TRAIN NA KUWAPA ELIMU AU MAARIFA NDO MANA CHINA KIPINDI INAJENGA RELI YA TANZANIA ILIKUWA MASIKINI ANGALIA SASA KWENYE RICH MAN DUNIA NZIMA SIJAWAHI ONA MCHINA TAJIRI WHY UNAAMBIWA CHINA KUNA MATAJIRI WAKUBWA ZAIDI YA 800 NA KITU KATI YAO WAMEBEBA KILA TAJIRI AMEAJIRI WACHINA WENGI NDIO MANA WACHINA WENGI NI MAFUNDI MAFUNDI WANAJUA VITU VINGI SANA BY THE WAY WANATENGENEZ TU VITU VYA AJABI AJABU WANATUUZIA SISI MPAKA KIDUDE CHA KUKAMULIA NDIMU KWELI KABSA TRUST ME ALIYESOMA VETA MIAKA 3 NA ALIYESOMA CHUO UMEME WA VETA YUKO VIZURI SANA KULIKO WA CHUO UONGO AGAIN ELIMU KWETU BADO SANA NA KAMA BADO KUNA UKIRITIMBA SANA KTK NCHI YETU JUU YA ELIMU USHAURI WANGU KWA SERIKALI NI IVI SHULE ZOTE NCHINI MBALI NA KUWA NA MAABARA LAKINI PIA KUWE NA CHUO CHA UFUNDI KUANZIA SHULE YA MSINGI HADI SEKONDAR ILI TUONDOKANE NA TAIFA TEGEMEZI LA KUTEMBEA NA BAHASHA KILA SIKU NI KUPOTEZ MUDA NIMESIKIA ENZI ZA NYERERE KAZI ILIKUWA AUTOMATIC YAAN UNAFNYA MTIHANI MOJA KWA MOJA UNAENDA KAZINI SASA SIO AUTOMATIC BALI NI DIRECT APPOITMENT WHY TUMEUA VIWANDA VINGI KWA KWAAJILI YA MATUMBO YETU UBINAFSI CHUO CHA UFUNDI NDO SULUHISHO LA AJIRA NCHINI NA SI VINGNEVYO ONGEZEKO LA WATU LIENDE SAMBAMBA NA KUONGEZEKA NA KASI YA VIWANDA VYA UHAKIKA SIO MM NIMEFUNGUA SALAAON ETI KIWANDA ARE YOU SERIOUS WASOMI Msomi wa tz akipata vijisenti vya kubadilisha mboga, gari na mavi utafikiri DUNIA yote inakula kwake yote hayo ukifanya unataka mtaa mzima wajue SIDONDOFILA amenunua gari ndo mana WACHAGA wanaendelea sana yote hii ni UNITY BY THE WAY nataka nikuambie tu wengine hawapendi wenzao waendelee kila kitu fanya siri kwa siri sababu ni maisha yako hayo sio ya wengne asilimia kubwa wanaosaidia masikini ni WAFANYABISHARA WAKUNWA KAMA MENGI NA BAKRESA WASOMI KAZI YAO KURUNDIKA NDUGU ZAO MAJUMBANI MWAO BADALA YA KUWASAIDIA WAO WANAKULA TU MSOSI NDO MSAADA WAO HUO BADILIKENI VINGNEVYO TUTATEMBEZA BAHASHA HADI VIATU VIPINDEE KWANZA UNAENDA AGAIN WW BINTI UNASEMA KUOLEWA NI BAHATI SI KWELI MDOMO WAKO NA TABIA YAKO NDIO ITAAMUA UOLEWE AU UZALISHWE TU UPIGWE CHINI NDOA NYINGI HAZIDUMU SABABU KUU WENGI WANAOA KWA MIHEMKO BY THE WAY VITOTO VINAKUWA LISHE DUNI VINADUMAA TU HAVIKUI YOTE HII SABABU SIDONDOFILA AMEOA AU AMEOLEWA HII NI PANDE ZOTE KATI YA BINTI NA MWANAUME NI ASLIMIA 90% WENGI WAMEOLEWA NA WANAUME AU WASICHANA AMBAO KIFUPI HAMUENDANI TABIA NATAKA KUSEMA IVO MTAENDELEA KUTOLEWA TALAKA NA MANUNDU MPAKA MKOME SABABU YA MDOMO WAKO KINGNE WENGI WANAOLEWA ILI KUPUNGUZA UKALI WA MAISHA MATOKEO YAKE UNAZALISHWA WEE UNA KUJA STUKA JAMAA HAKUITAJI MOYONI BALI ANAKULA MZIGO KIULAINI SABABU HUNA AKILI 🀣🀣 NJAA ZAKO TU NA LISHE DUNI KWENU ASILIMIA 90% WADADA WENGI WANAKAA NA BIBI ZAO BINTI ALIYEFUNZWA HASA NINI MANA YA TABIA HUWEZI KWENDA NA MWANAUME GUEST HATA SIKU MOJA WW HUNA AKILI ANA KUONJA ONJA MWISHO ANAKUTEMA KAMA, BG SUBIRI WAKATI SAHIHI UPATE MTU SAHIHI BINTI WENGI MNACHAGUA SANA WANAUME MWISHO MNAANGUKA KWA MASATANI UNAKUTA BINTI MZURI LAKINI HAWAENDNAI KABSA WHY NJAA 😠NASEMA IVI MTAGONGWA MPAKA MJUTE KUZALIWA UNABAKI SREPA TU JITUNZE TUNZIKA SIO KILA MWANAUME UNAMVULIA CHUPI HAPO ULIPO UNAONA AIBU HATA KUSOMA SMS HII UNAJUTA MFANO MZURI WALE WAMAMA WALIOTELEKEZWA BAMABINTI NI MASHAIDI WA HILI BY THE WAY JIPAMBANUE KAMA NI BINTI AU MWANAUME hekima, upendo, tabia njema ucha Mungu BINTI UKIJALIWA TAKO UNAHIC DUNIA YOTE YAKO NANI AKUOE WW MWANAMKE KAMA MAONESHO YA JIJI UNA DANGA TU MJINI NDOA NI WW TABIA YAKO KWA LEO YANATOSHA KUNYWA MAJI MWANANGU AU LAMBAA NDIMU Mwanamke kutwa unalalamika wanaume waongo kwenye mapenzi wakikutumia tu wanasepa, huna hata akili ya kufikilia kwann kwako wagonge wasepe hawaingii ndani? Na daily unahudhuria harusi za wasichana wenzio wakiolewa? Au wao wanaolewa namajini eti? πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ hii dhana kujiona watoto wa mjini, wanawake wa kisasa sijui, basi ndo mnakuwa kama makuku ya kisasa kweli hamfai kwa kufugwa shida tupu!! Maana makuku ya kisasa ukitaka kuyafuga basi ujipange kweli kweli kuanzia mtaji wa kipesa hadi muda wa kuyahudumia!! Ndo nyie sasa, yaani kiukweli wanawake wa sikuhizi hata radha mmeisha kabisa πŸ˜‚ We unataka mwanaume akuoe wakati hujawahi kujiongeza hata kusema umfulie, kazi kumsifia kapendeza hujui hata anafuliwa na nani? Hujawahi hata kumpikia kazi kumsifia ananenepa hujui hata anakula wapi, halafu unataka ndoa? kila siku ukienda gheto kwake we kazi kuulizia series za kikorea kama kaleta mpya, huulizi hata Leo unanunua mboga gani nije kukupikia, mwanamke mzima bila haya unaenda kwa bwana wako unafika unalia njaa halafu unamuagiza kabisa akakununulie chips kuku! Halafu unataka atoe posa kwenu?? Kazi mnayoijua ni kuomba omba hela tu utazani watoza ushuru wa manispaa? Mkifulia Ndo mnajifanya kusema "Bby nimekumiss nataka nije leo" pumbavu kumbe pesa Ndo inayokupeleka, mkishafumuliwa fasta mnaomba nauli na hela ya kula hata kukumbuka kutoa shuka utandike nyingine huna mda huo, tunawajua Sana ila tunawatazama tu mnajiona wajaanja kumbe mnajishusha wenyewe, haya mambo mnayaona ya kipuuzi lakini ndo uchawi kwa mwanaume ajue thamani yako, asifikirie kukupoteza hata siku moja, sasa nyie endeleeni tu kufuata hela, mnaenda kwa wanaume mmejikoki sadolin za rangi mdomoni, machoni mpaka mtu anashindwa kukukiss! Umefuga makucha utazani visu vya kukeketea?? πŸ˜€πŸ˜€ sijui hata mnasafishaje maumbile yenu, unakuta unang'aa usoni utazani duka la wahindi lakini ndani unatoa uvundo πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ aisee mtalalamika Sana nawaambia, wanaume Ndo sisi mnaotuletea nyodo Ndo tunapaswa kuwaoa, tutawanyoosha mpaka mjute kuzaliwa! Pendeni hela tuwazeeshe!!....... 😑😑😑 Ukiwa maskin unaonekana kama huna akili timamu kumbe kilichokosekana apo sio akili ni pesa!πŸ˜‚πŸ˜‚ Leo nimeona niwape vipande vyao hawa akina dada kuanzia umri wa miaka 30 na kuendelea ambao bado hawajaolewa, utakuta mdada mtu mzma kabisa ana umri wa miaka zaidi ya 30 anatafuta wanaume wa kumuoa kwa kuweka masharti lukuki tena magumu KinomaMara nataka Mwanaume Handsome, Mcha Mungu, mwenye elimu ya degree, awe ameajiliwa au anabiashara.Nabaki kuwashangaa sana nyiyi viumbe, unataka mwanaume mcha Mungu je wewe ni mcha mungu? Ungekuwa na tabia nzuri ungefikisha umri huo ukiwa nyumbani?Tambua kuwa kitendo cha kufikisha miaka 30 nyumbani na huna mume wala mchumba inabidi ujiulize mara mbili ulikosea nini huko nyuma Kwasababu Kupata Mume umri huo kwa sasa ni Bahati , Wengine Kabisa wanakataa wachumba wakiwa kwenye early 20's Wakijua watastay young Forever...Utakuta mwingne alizalia nyumban halafu anakuja naye na sifa zake eti nataka mwanaume mnyenyekevu na ambaye hajawai kuoa nyambaaafu wewe umezalia nyumban halafu leo unataka mwanaume ambaye hajawahi kuoa for what?Mimi nawaambia msijidanganye hata kidogo, mkitaka masharti hayo mtaishia kufunuliwa tu mpaka akili ziwakae sawa.