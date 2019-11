Wasimamizi wasaidizi wa uchaguzi kutokulipwa posho yao, (is it a reverse reaction?)

Nawasalimu kupitia ,Newton's third law of motion which states that,

Kuna taarifa zimeanza kuvuma kuwa wasimamizi wasaidizi wa uchaguzi hawatapata chochote maana kazi waliyokuwa wametumwa kuifanya imefikia tamati,yaani the game is over. Pamoja na kwamba nyinyi ndio mnaochukiwa mtaani hadi kuchomewa ofisi zenu inabidi mkubaliane na matokeo ya kazi yenu.



SASA NAELEWA KUMBE APPLICATION YA newton's law of motion INATENDA KAZI KWA NAMNA NYINGI.

Newton's third law of motion states that "TO EVERY ACTION THERE IS AN EQUAL REACTION BUT OPPOSITE IN DIRECTION"