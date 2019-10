WAPINZANI WANAULIZA, KWANINI LEO MADARAJA YANAVUNJIKA HALAFU TUNANUNUA MIDEGE?



Leo 12:15pm,27/10/2019.



Ukifuatilia kelele hizi utafikiri mambo mengine yote hayafanyiki nchini isipokuwa ununuzi wa ndege tu,Niwakumbushe faida iliyotangazwa Jana ya dola Milioni 14 na bilioni 1.5 iliyotolewa kutoka kwenye faida ikajenge Hospital ya Wilaya ya Ubungo.



Mambo ni mengi yanafanyika kwa wakati mmoja na kwa muda mchache,Tayari miradi mikubwa ya kusambaza maji kote kusiko na maji inatekelezwa,miradi mikubwa ya kusambaza Umeme kote kusiko na Umeme inatekelezwa.



Miradi mikubwa ya Ujenzi wa Zahanati katika kata na hospitali katika wilaya kote nchini Tanzania kunatekelezwa,Ujenzi na ukarabati wa Shule zote za Serikali toka Primary Sekondari hadi Chuo Kikuu inatekelezwa,Miradi mikubwa ya Ujenzi wa Miundombinu ya barabara,Ujenzi wa reli mpya ya Umeme ya SGR.



Ujenzi na Upanuzi wa Bandari,Ununuzi wa Meli kubwa Mpya nane katika Ziwa Tanganyika,Ziwa Nyasa,Ziwa Rukwa na Ziwa Victoria,Ujenzi wa Mradi mkubwa wa Umeme wa Stiglers Gorge,Ujenzi flyover za Baharini na Ziwa Victoria, na kujenga Tanzania ya Viwanda. Miradi hii mikubwa ikikamilika tutakuwa na Tanzania Mpya kabisa yenye Barabara imara na Madaraja imara kabisa.



Ushauri wangu kwa Wapinzani nchini Tanzania,acheni kushinda kwenye page za udaku Instagram, mitandaoni kwenye twitwer na kushinda mnaangalia Wasafi Tv na TvE,niwaambie tu uko mtapata burudani tu lakini hamuwezi kujua kinachoendelea nchi hii kama ujenzi wa miradi mikubwa kwa maslahi ya sasa na baadae.



-Nchi isiyo miliki Usafiri wa Anga ni sawa na Nchi iliyokufa kiuchumi.



Nchi haiwezi kuendelea bila kuwa na kitu cha kuingiza pesa za kigeni ndani. Ndege ni moja ya biashara nzuri sana ya export inayoweza kuingizia pesa za kigeni ndani na soko la kujitangaza ni rahisi



Mfano kama huduma ni sawa lakini Wapinzani wanaposema tusinunue ndege tufanye tu biashara za kuzungushwa ni dhabiti zitawatia watu umasikini zaidi.



Ukitaka kufahamu hilo, nenda kijijini kwenu kawape milion 100 uwafungie wafanye biashara wao kwa wao, wasitoke nje, halafu rudi baada ya miaka miaka utakuta Wanakijiji wamekuwa masikini zaidi, na hizo milion 100 zimepugua zaidi maana zingine zimechanika na zingine zimepotea.



Tukumbuke kama biashara itafanyika ndani bila export yaani kutoka hiyo si biashara bali ni service. Hii service itaenda kwa pyramid scheme na mwisho kuanguka.Nampa tano na Kongole kwake Mh Rais,Daktari John

Magufuli na Serikali yake kwa kununua ndege,kwa lugha ya kibeberu tunasema is the right approach.



-Huwezi kuongeza kipato cha Mtu mmoja mmoja kabla ya kuziba panapotoa hasara.



Kiuchumi nchi zenye umasikini na kipato cha chini zinatakiwa kujikita kuwekeza katika vitu vitakavyoleta "multiplier effect".



Mfano wa miradi itakakayo muongezea kila Mtanzania mtu mzima kipato kwa shilingi 100 kwa siku ni wa muhimu kiuchumi kuliko a big white elephant project.



Awamu ya tano imesitisha " Big white elephant project" mfano wa bandari ya Bagamoyo lakini ikawekeza zaidi kwenye miradi ambayo itahudumu kwa kizazi cha sasa na kijacho na kutoa ajira.



Mchumi kila mara anatakiwa aangalie value for money,lakini pia kila Kiongozi anatakiwa atengeneze miundo mbinu sawia itakayoleta ajira kwa kizazi cha tatu na cha nne kijacho.



Kwenye kununua midege, kwa mfano Wapinzani watasema hatujapata value for money. Tena kuna uwezekano mkubwa midege ikatutia hasara kubwa sana.



Hili nalikataa kwa maana watu wanabase kwenye experience zao za zamani au pengine za Mashirika mengine.Ukweli ni kwamba kwa sasa midege ya atcl inaingiza faida maradufu ikiwa demand ya usafiri ni kubwa kuliko Supply na kulazimu hitaji la kununuliwa ndege nyingine thelathini il i ziweze kukidhi hitaji kubwa la Usafiri.



Si kwamba tumenunua ndege kwa kuangalia ujiko zaidi ya kiuchumi,Hapana hili ni hitaji la sasa kiutalii na kiusafiri ili kuweza kuongeza pato letu la Taifa na kwa hakika tumeanza kuongeza baada ya atcl kutangaza faida ya dola Milioni 14.



-Upinzani na Staili ya kuhamisha Magoli.



Jana upinzani wanasema hakuna mwanasiasa wa upinzani aliyewahi kupendekeza Serikali inunue ndege badala ya kupeleka huduma ya maji na umeme kwa wananchi.



Niwakumbushe tu,Enzi za Mstaafu Mh Kikwete hakuangaikaga na ununuzi wa ndege Mpya ila alikodi na hasara iliyopatikana iliongelewa sana na Wapinzani hata Rwanda iliponunua Airbus wapinzani walirusha matusi mengi mno kwa Mstaafu.



Mwaka 1976 Mwalimu Julius Nyerere alisambaza maji nchi nzima,lakini je ni hujuma au usimamizi uliosababisha Leo mabomba yasitoe maji!?



Niseme kitu kimoja binadamu hariziki mfano leo hii utekelezaji ungekuwa kwenye mradi wa maji tu,Wapinzani watahamisha magoli na kuja na uzi mwingine kumponda eti unafikiri tutakula hayo maji tu? alete na chakula,haya ni baadhi ya mawazo ya kishetani ambayo wanayo Wapinzani.



-Wananchi wanapowaza Leo,Kiongozi anapaswa kuwaza kesho na keshokutwa.



Ujenzi wa miundombinu wezeshi kwa ajili ya kuzalisha ajira ni maono ya kila Kiongozi wa Taifa,lakini Wananchi wakisha chagua Kiongozi wanategemea tokeo chacha leo leo na si kesho,hapa ndio kuna tatizo hasa kwa Wananchi wasio na kazi ambao wanataka big result now(changes within a short period of time) hawaangalii kesho maana hawana uhakika nayo.



Kwa kiongozi bora lazima afocus kwenye maendeleo yatakayoleta matokeo chanya kesho na Kesho kutwa.



Mfano Mstaafu Kibaki aliyekuwa Rais wa Kenya,kipindi cha utawala wake kenya,Rais huyo alilaumiwa sana kuwekeza kwenye miundombinu ila sasa hivi Wakenya wanakula matunda yake maana ukifika Nairobi zile thika high way zitakupa picha ya jitihada kubwa ya Ujenzi wa Miundombinu iliyofanywa siku za nyuma.



Hivyo basi ni kazi ya Kiongozi wa sasa kupanga yale yote yatakayokuja kuwa faida kwa kizazi kijacho,inawezekana watakaokuja kuelewa aya yanayofanyika sio sisi ni watoto wetu na Wajukuu zetu.



Nimalizie kwa swali,kwa nini ukiona shida uko Mitaani unaruka Mtendaji wa kata,Diwani wa kata,Mkuu wa Wilaya, Mbunge, Mkuu wa mkoa,Katibu Tawala wa Wilaya na Mkoa, Naibu Waziri, Waziri unawaruka wote unampa lawama Mh Raisi? Nadhani tutimize Wajinu wetu kuanzia kwenye shina hadi Mkoani kabla ya kumlaumu Mh Rais,Ahsante Mwenyezi Mungu kwa kuibariki Tanzania,Ahsante Mwenyezi Mungu kwa Kumbariki Rais wetu,Daktari John Pombe Magufuli.



Nikiishia hapa,Mimi ni,

Msemakweli Chakubanga.

Dar es Salaam.

0755078854.