Wanawake utamu wa mapenzi et huwa mnaanza kuuhisi ukishazaa???

Utamu wa mapenzi ni ule ule haijalishi ana ukubwa kiasi gani kwa maana wote wana hisia za mapenzi na wana ashki.Kichwa na mwili viko tofauti kimaelezo akizaa na akiwa mkubwa anyway subiri wazazi waje
Dogo akili yako haina akiliWadau naomba tusaidiane et waschana wadogo huwa hawahis utam wa mapenz mpaka akiwa mkubwa??? naomben mchango wenu
Dahhh....Wadau naomba tusaidiane et waschana wadogo huwa hawahis utam wa mapenz mpaka akiwa mkubwa??? naomben mchango wenu
Hii kitu me inanichanganya sn ebu tudadavulie tofauti ya kukojoa na kufika kileleniUMEULIZA SWALI LA MSINGI SANA, HILI NI SWALI NYETI SANA.... ILA CHA KUSIKITISHA WATU WOTE WALIOPITA KUCHANGIA HAPO CHINI HAWANA UELEWA WOWOTE KATIKA HILI, WAMECHANGIA KWA KUKUDHIHAKI TU, IMENISIKITISHA SANA KUONA KUMBE KUNA KUNDI KUBWA LA WATU NI WEUPE KIASI HIKI KATIKA ELIMU HII YA MAMBO UZAZI NA MAHUSIANO KIUJUMLA.
NGOJA MIE NIKUSAIDIE RAFIKI.
NI KWELI MWANAMKE BAADA YA KUZAA NDIO RASMI SASA ANAANZA KUSIKIA RAHA YA AJABU KATIKA MAPENZI, HAPO NDIO MWANAMKE ANAKUA NA UWEZEKANO WA KUFIKA KILELENI KIRAHISI SANA.
KITU KINACHOITWA KILELE WANAWAKE WENGI HAWAKIJUI NI KITU GANI, BAADA YA KUZAA MTOTO MMOJA NA ZAIDI NDIO UTAANZA KUJUA KILELE NI KITU GANI, HAO MABINTI WADOGO AMBAO BADO HAWAJAZAA WANAPATA THERUSI TU YA RAHA ANAYOSTAHILI KUPATA MWANAMKE, HAO HAWANA UWEZO WA KUFIKA KILELENI ILA WANAWEZA KUKOJOA, KWASABABU KUNA TOFAUTI KATI YA MWANAMKE KUFIKA KILELENI NA MWANAMKE KUKOJOA( HAPA WALIOZAA NDIO WANANIELEWA NINACHOKISEMA)
MWANAMKE BAADA YA KUZAA KUNA MIRIJA INAFUNGUKA RASMI NA HAPO NDIPO ANAPOFANANISHWA NA KUPEVUKA KWA MAUNGO YAKE UKENI, HII INAMSABABISHIA ONGEZEKO LA RAHA NA HISIA KALI HASA AKIMPATA MWANAUME MJUZI.
HAPO NDIPO RASMI MWANAMKE ANAANZA KULIFURAHIA TENDO TOFAUTI NA KABLA YA KUZAA.
BINTI ULIYESOMA MAELEZO YANGU HAPO NENDA KAMUULIZE SHANGAZI YAKO AU BIBI YAKO KABLA YA KUNIPINGA. KAMA KUPINGWA LABDA WANIPINGE WANAUME KWASABABU WAO HAWANA WANALOLIJUA ZAIDI YA KUSIMULIWA TU KWAKUWA HAWANAUWEZO WA KUZAA.
Dunia ina mengiUMEULIZA SWALI LA MSINGI SANA, HILI NI SWALI NYETI SANA.... ILA CHA KUSIKITISHA WATU WOTE WALIOPITA KUCHANGIA HAPO CHINI HAWANA UELEWA WOWOTE KATIKA HILI, WAMECHANGIA KWA KUKUDHIHAKI TU, IMENISIKITISHA SANA KUONA KUMBE KUNA KUNDI KUBWA LA WATU NI WEUPE KIASI HIKI KATIKA ELIMU HII YA MAMBO UZAZI NA MAHUSIANO KIUJUMLA.
NGOJA MIE NIKUSAIDIE RAFIKI.
NI KWELI MWANAMKE BAADA YA KUZAA NDIO RASMI SASA ANAANZA KUSIKIA RAHA YA AJABU KATIKA MAPENZI, HAPO NDIO MWANAMKE ANAKUA NA UWEZEKANO WA KUFIKA KILELENI KIRAHISI SANA.
KITU KINACHOITWA KILELE WANAWAKE WENGI HAWAKIJUI NI KITU GANI, BAADA YA KUZAA MTOTO MMOJA NA ZAIDI NDIO UTAANZA KUJUA KILELE NI KITU GANI, HAO MABINTI WADOGO AMBAO BADO HAWAJAZAA WANAPATA THERUSI TU YA RAHA ANAYOSTAHILI KUPATA MWANAMKE, HAO HAWANA UWEZO WA KUFIKA KILELENI ILA WANAWEZA KUKOJOA, KWASABABU KUNA TOFAUTI KATI YA MWANAMKE KUFIKA KILELENI NA MWANAMKE KUKOJOA( HAPA WALIOZAA NDIO WANANIELEWA NINACHOKISEMA)
MWANAMKE BAADA YA KUZAA KUNA MIRIJA INAFUNGUKA RASMI NA HAPO NDIPO ANAPOFANANISHWA NA KUPEVUKA KWA MAUNGO YAKE UKENI, HII INAMSABABISHIA ONGEZEKO LA RAHA NA HISIA KALI HASA AKIMPATA MWANAUME MJUZI.
HAPO NDIPO RASMI MWANAMKE ANAANZA KULIFURAHIA TENDO TOFAUTI NA KABLA YA KUZAA.
BINTI ULIYESOMA MAELEZO YANGU HAPO NENDA KAMUULIZE SHANGAZI YAKO AU BIBI YAKO KABLA YA KUNIPINGA. KAMA KUPINGWA LABDA WANIPINGE WANAUME KWASABABU WAO HAWANA WANALOLIJUA ZAIDI YA KUSIMULIWA TU KWAKUWA HAWANAUWEZO WA KUZAA.
Kuna muda sayansi inadanganya ujue anyway utamu ni ule ule tuUMEULIZA SWALI LA MSINGI SANA, HILI NI SWALI NYETI SANA.... ILA CHA KUSIKITISHA WATU WOTE WALIOPITA KUCHANGIA HAPO CHINI HAWANA UELEWA WOWOTE KATIKA HILI, WAMECHANGIA KWA KUKUDHIHAKI TU, IMENISIKITISHA SANA KUONA KUMBE KUNA KUNDI KUBWA LA WATU NI WEUPE KIASI HIKI KATIKA ELIMU HII YA MAMBO UZAZI NA MAHUSIANO KIUJUMLA.
NGOJA MIE NIKUSAIDIE RAFIKI.
NI KWELI MWANAMKE BAADA YA KUZAA NDIO RASMI SASA ANAANZA KUSIKIA RAHA YA AJABU KATIKA MAPENZI, HAPO NDIO MWANAMKE ANAKUA NA UWEZEKANO WA KUFIKA KILELENI KIRAHISI SANA.
KITU KINACHOITWA KILELE WANAWAKE WENGI HAWAKIJUI NI KITU GANI, BAADA YA KUZAA MTOTO MMOJA NA ZAIDI NDIO UTAANZA KUJUA KILELE NI KITU GANI, HAO MABINTI WADOGO AMBAO BADO HAWAJAZAA WANAPATA THERUSI TU YA RAHA ANAYOSTAHILI KUPATA MWANAMKE, HAO HAWANA UWEZO WA KUFIKA KILELENI ILA WANAWEZA KUKOJOA, KWASABABU KUNA TOFAUTI KATI YA MWANAMKE KUFIKA KILELENI NA MWANAMKE KUKOJOA( HAPA WALIOZAA NDIO WANANIELEWA NINACHOKISEMA)
MWANAMKE BAADA YA KUZAA KUNA MIRIJA INAFUNGUKA RASMI NA HAPO NDIPO ANAPOFANANISHWA NA KUPEVUKA KWA MAUNGO YAKE UKENI, HII INAMSABABISHIA ONGEZEKO LA RAHA NA HISIA KALI HASA AKIMPATA MWANAUME MJUZI.
HAPO NDIPO RASMI MWANAMKE ANAANZA KULIFURAHIA TENDO TOFAUTI NA KABLA YA KUZAA.
BINTI ULIYESOMA MAELEZO YANGU HAPO NENDA KAMUULIZE SHANGAZI YAKO AU BIBI YAKO KABLA YA KUNIPINGA. KAMA KUPINGWA LABDA WANIPINGE WANAUME KWASABABU WAO HAWANA WANALOLIJUA ZAIDI YA KUSIMULIWA TU KWAKUWA HAWANAUWEZO WA KUZAA.
Kuhic utamu kulingana Na unavyomkuna aijalishe ana umriganiWadau naomba tusaidiane et waschana wadogo huwa hawahis utam wa mapenz mpaka akiwa mkubwa??? naomben mchango wenu