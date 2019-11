Wanawake tumekuwa tukiwaweka wanaume kwenye ‘Friend-zone’, sasa wamekuja na hii...

Hi guys.

Kikawaida na mara nyingi mwanaume ndio wanakuwa wahanga wa kuwa friendzoned na wanawake ambao wana hisia nao za kimapenzi. Na wanawake tunayo tabia ya kuwa friendzone wanaume ambao wameshaonesha hisia za kimapenzi kwetu lakini hatujavutiwa nao kama wapenzi.



Mbali na kuwakataa kama wapenzi tunaona they are obligated to keep being our friends na ikitokea tofauti basi unakuta tunaanza kulalamika “Fulani mbona siku hizi haunipigi, umenigaya siku hizi nk”



Nimewahi kuambiwa kwamba mwanaume anayemweka mwanamke kwenye friendzone anaweza kuwa gay, sasa wanaume wakaamua kuja na "zone" yao ambayo ni fuckzone. Mwanaume ukiwa na hisia nae za kimapenzi na kama hakupendi yeye hakuweki friendzone (ni makosa) bali anakutupia kwenye fukzone au anakupotezea kabisa.



Akikuweka kwenye fuckzone kila mkikutana ni sex tuu lakini hakupendi na hataki ubaki kwake kama rafiki yake tuu. Huwa inauma sana pale unampenda mwanaume lakini yeye anakuona kama fvcking material, na sio mtu anayeweza kuwa na mahusiano na wewe.



Je, ulishawahi kumweka mtu kwenye frienzone licha ya kuonesha hisia zake za kimapenzi juu yako? Ipi ilikuwa sababu ya kutaka au kumfanya awe rafiki yako na sio mpenzi wako?



Je ulishawahi kuwekwa kwenye friendzone na mwanamke au mwanaume unayempenda? Ulijisikiaje? Je, ulikubali kuwa kwenye friendzone au uliamua kumfuta kabisa kwenye maisha yako?



Vipi ulisha fuckzone na mtu yoyote, ulijisikiaje ulipogundua kwamba hakuwa anakupenda? Na wewe kwanini uliamua kumweka kwenye fukzone na sio kumkubali kama mpenzi wako? Ipi ni mbaya kati ya friendzone na fuckzone?



Yangu hii, I met this guy licha ya kunionesha hisia zake juu yangu niliamua kumwomba awe rafiki yangu, he walked away with no further word, kwa kweli sikutamani kumpoteza nilitamani abaki kwenye maisha yangu, nikawa nampigia namtext hapokei wala hajibu until he told me he just couldn’t be around me because it was too painful. Nikajifunza kama simpendi mtu haina haja ya kumtaka awe rafiki yangu.

Karibuni.