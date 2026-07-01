Wanawake kwa hizi akili, Mna haki ya kupigwa matukio

technically
JF-Expert Member
- Jul 3, 2016
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Ebu isikilize hii Ng'ombe 😀😀😀
... nachomoa shilingi mpaka unithibitishie huo ung'ombe wake ulipo!Ebu isikilize hii Ng'ombe 😀😀😀View attachment 3620050
Igweeeeeeeeeeee 🫡Wako sawa, unajua haya mataratibu wanaume tuliyaweka kidikteta sana na hawa watu hawakuwahi kuyakubali ila walilazimishwa kukubali.
Leo mwanamke amepewa fursa za elimu, biashara na uongozi, kwa lugha rahisi umemsogeza karibu napesa. Unapomzuia haushindani tena na mwanamke ila unashindana na uwezo wa elimu au exposure iliyoko ndani yake.
Wanaume tumelishwa mentality ya kuwa control hawa viumbe ila tunakoelekea haiwezekani, tuanze kujifunza kuishi na mwanamke mwenye elimu na mwanamke ambae anao uwezo ndani yake wa kutafuta pesa.
Ukimtafuta mwanamke wa zamani aliyekuwa kifungoni, hana maamuzi kwenye familia, anafata chochote anachoambiwa kwa mwanamke wa sasa mwenye elimu hutampata.
Wanaume tulijiachia sana na kudanganyana sana ila tukubari wanawake kujengewa uwezo hii ni challenge tunayopaswa kuikubali sio kuanza kupigana vita isiyo na maana.
Wewe unasomesha mtoto wakike Ile iweje? Unataka asome akaishie tu kuwa mama wa nyumbani anapika na kumfulia mmewake? Hiyo investment unayoweka kwa mtoto wako wa kike inastahili tu kwenda kukaa ndani bila kujishughulisha?
Mwanamke aolewe ila Uwezo anaopewa haupaswi kukaa tu ndani, ukatumike kwa manufaa ya familia yake na Taifa
Ukiweka hisia za kike pembeni, utakubaliana naye kwamba she has a point.Ebu isikilize hii Ng'ombe 😀😀😀View attachment 3620050
Nadhani kinachozungumzwa hapa sio mwanamke asome then akae Tu ndani, swala ni, kusoma,kufanya biashara, kupata nafasi ya Uongozi n.k tunafanya mwanamke aache kuwa mwanamke? Aanze kuwa mbabe, mwenye dharau, na KIBURI kwa mumewe?Wako sawa, unajua haya mataratibu wanaume tuliyaweka kidikteta sana na hawa watu hawakuwahi kuyakubali ila walilazimishwa kukubali.
Leo mwanamke amepewa fursa za elimu, biashara na uongozi, kwa lugha rahisi umemsogeza karibu napesa. Unapomzuia haushindani tena na mwanamke ila unashindana na uwezo wa elimu au exposure iliyoko ndani yake.
Wanaume tumelishwa mentality ya kuwa control hawa viumbe ila tunakoelekea haiwezekani, tuanze kujifunza kuishi na mwanamke mwenye elimu na mwanamke ambae anao uwezo ndani yake wa kutafuta pesa.
Ukimtafuta mwanamke wa zamani aliyekuwa kifungoni, hana maamuzi kwenye familia, anafata chochote anachoambiwa kwa mwanamke wa sasa mwenye elimu hutampata.
Wanaume tulijiachia sana na kudanganyana sana ila tukubari wanawake kujengewa uwezo hii ni challenge tunayopaswa kuikubali sio kuanza kupigana vita isiyo na maana.
Wewe unasomesha mtoto wakike Ile iweje? Unataka asome akaishie tu kuwa mama wa nyumbani anapika na kumfulia mmewake? Hiyo investment unayoweka kwa mtoto wako wa kike inastahili tu kwenda kukaa ndani bila kujishughulisha?
Mwanamke aolewe ila Uwezo anaopewa haupaswi kukaa tu ndani, ukatumike kwa manufaa ya familia yake na Taifa
Mwenza hivi unadhani mimi naelewa hicho kinachowapanikisha? Hivi watanzania ni wajinga kiasi hiki? Mbona maelezo ya huyo mama yamenyooka tu vizuri?Kajua kuwapanikisha. Wanaume milio kila kona, nyuzi kila wakati🤣🤣🤣
Hawa ng'ombe miaka sio mingi watakuwa wanapiga magoti kuomba ndoa huku wana degree TanoNadhani kinachozungumzwa hapa sio mwanamke asome then akae Tu ndani, swala ni, kusoma,kufanya biashara, kupata nafasi ya Uongozi n.k tunafanya mwanamke aache kuwa mwanamke? Aanze kuwa mbabe, mwenye dharau, na KIBURI kwa mumewe?
Kama hivyo ndivyo wanavyoamini, basi ni ukweli kwamba, miaka ijayo, kitakuwa na kundi kubwa Sana la wanawake ambao ni SINGLE MOTHERS na watoto wengi watakaokuwa wamezaliwa na kulelewa nje ya misingi ya UADILIFU!
Kwa haraka haraka, unaweza kuona ni kitu chepesi, kwa sababu ya kuhimili mahitaji ya kibinadamu kama chakula, mavazi, elimu n.k, lakini kuna nguvu kubwa Sana katika kujenga hatma ya watoto kwenye familia iliyokamilika.
Mwanamke bado ana dhamana kubwa ya kufanya maisha ya NDOA yastawi, au yaharibike.
Kila mmoja akicheza nafasi yake vizuri, Kesho ya watoto itakuwa Bora sanaaaa!