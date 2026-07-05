Wanaume wenzangu mnisaidie naenda kupoteza mchumba

Habari zenu wana jamvi



Kwa kweli kijana mwenzenu nina changamoto ambayo inapelekea nakosa amani kabisa ninapokutana kimapenzi na mchumba wangu kitu ambacho kwa sasa hakinipi furaha tena



Kwa sasa nina changamoto ya kuchelewa sana kumwaga (kukojoa) wakati nafanya mapenzi na mchumba wangu swala ambalo mwanzo nilikua napenda ila kwa sasa Sina hamu tena



Swala lipo hivi wakati ninapo kutana na mwanamke natumia dakika 10 hadi 15 kukojoa bao la kwanza na bao la 2 Kuna mda inafika mpaka dakika 30 hata 40 kitu ambacho kwa mchumba wangu anashindwa kabisa kuvumilia



Kwa sasa tunapofanya mapenzi tukienda round 2 tu mpaka namaliza yeye anakua amevimba sana sehemu zake za Siri na anakua analalamika namuumiza



Mda mwingi anakua ananiambia nikojoe lakini najilazimisha lakini nashindwa kabisa kuwahi kukojoa



Kuna rafiki yangu nilimshirikisha hili swala akaniambia wakati tunakutana nisiwe namfanyia maandalizi sababu ili na yeye awe anachelewa kuloa mpaka anafika kileleni



Nikaanza huo utaratibu Kila tukifanya mapenzi tunatumia mafuta tu badala ya kumuandaa mpaka aloane lakini mbali na kutumia mafuta ila mimi hali yangu ya kuchelewa kumaliza ipo pale pale



Kila tukikutana lazima avimbe sababu anasema namsugua mda mrefu sana na anachoka, kitu ambacho kwa sasa tunafanya mapenzi round 1 tu



Kwa kweli mimi nilikua napenda sana kufanya mazoezi ya kegel na mazoezi ya viungo kitu ambacho naona kimepeleka hii hali ya kuchelewa sana kukojoa



Pia mchumba wangu akaniambia niwe nafanya punyeto labda itasaidia kulegeza mishipa ya uume niwe nawahi kukojoa lakini hali ipo pale pale na analalamika pia uume wangu ni mkubwa sana kitu ambacho kwenye mapenzi yeye anakua mwisho anapata maumivu tu



Mchumba wangu huyu ni mkubwa kwangu ananizidi miaka mitatu kabisa na tupo kwenye mahusiano huu mwaka wa 2 sasa lakini mpaka leo hajazoea anatumia



OMBI LANGU: Naombeni dawa wanaume wenzangu ya kuwahi kukojoa hata ndani ya dakika 5 niwe nimekojoa, hii hali inaninyima amani kabisa ya kusex na mchumba wangu



Muwe na wakati mwema wakuu nasoma ushauri wenu🙏🙏