Wanaume kusuka nywele na kutoboa pua na kujichubua sio ushoga.

Seleina Tikili said: Kwan mbn wanaume wakizungu wanasuka na wanavaa herin yaan wanafanya wapendavyo. kwa nini sisi watanzania kwa nini tunanyimwa uhuru wetu mtu afanye anachokipenda tuache utawala. Click to expand...

Umeshasema wa kizungu,,, wao wana utamaduni wao na sisi tuna utamaduni wa jwetu,, kwahiyo unataka tupepepelee utamaduni wa watu wa kwetu tuudunishe😏😏