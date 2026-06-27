Wanaume kusuka nywele na kutoboa pua na kujichubua sio ushoga.

Wanaume kusuka nywele na kutoboa pua na kujichubua sio ushoga.

Seleina Tikili said:
Kwan mbn wanaume wakizungu wanasuka na wanavaa herin yaan wanafanya wapendavyo. kwa nini sisi watanzania kwa nini tunanyimwa uhuru wetu mtu afanye anachokipenda tuache utawala.
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kwahiyo unatamani kua kama wamarekani wanaume right?
mbona utaiga mambo mengi sana ya hovu sana gentleman?

huoni aibu kutoboa pua lako ukiwa miongoni mwa wanawake waliofanya hivy huku peyakao ukiwa janadume? :1Head:
 
Rais Wa Manzese..

a rais wa manzese.jpg
 
Seleina Tikili said:
Kwan mbn wanaume wakizungu wanasuka na wanavaa herin yaan wanafanya wapendavyo. kwa nini sisi watanzania kwa nini tunanyimwa uhuru wetu mtu afanye anachokipenda tuache utawala.
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Umeshasema wa kizungu,,, wao wana utamaduni wao na sisi tuna utamaduni wa jwetu,, kwahiyo unataka tupepepelee utamaduni wa watu wa kwetu tuudunishe😏😏
 
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