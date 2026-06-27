Wanaume kusuka nywele na kutoboa pua na kujichubua sio ushoga.

Seleina Tikili
JF-Expert Member
- May 5, 2025
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Kwan mbn wanaume wakizungu wanasuka na wanavaa herin yaan wanafanya wapendavyo. kwa nini sisi watanzania kwa nini tunanyimwa uhuru wetu mtu afanye anachokipenda tuache utawala.
kwahiyo unatamani kua kama wamarekani wanaume right?Kwan mbn wanaume wakizungu wanasuka na wanavaa herin yaan wanafanya wapendavyo. kwa nini sisi watanzania kwa nini tunanyimwa uhuru wetu mtu afanye anachokipenda tuache utawala.
Lini umekatazwa kusuka au kuvaa hereni? Labda kama wewe bado ni mwanafunzi sawa.Kwan mbn wanaume wakizungu wanasuka na wanavaa herin yaan wanafanya wapendavyo. kwa nini sisi watanzania kwa nini tunanyimwa uhuru wetu mtu afanye anachokipenda tuache utawala.
Hebu nitag nikachekeHuu uzi wa tano leo..
Uzi wako wa kusema una lipsi nyeupe umeukimbia mkuu
nimeshangaa anatafuta atention za kijinga sana mbuta nanga eeeeh eeeh tpuuuuuuaisee ulisema umetokea kaskazini eeh?
Kapost uz mwingne mida hiy anataka afe win-oneHebu nitag nikacheke
chanzo cha kutaka kufa ni nini😂😂😂Kapost uz mwingne mida hiy anataka afe win-one
Umeshasema wa kizungu,,, wao wana utamaduni wao na sisi tuna utamaduni wa jwetu,, kwahiyo unataka tupepepelee utamaduni wa watu wa kwetu tuudunishe😏😏Kwan mbn wanaume wakizungu wanasuka na wanavaa herin yaan wanafanya wapendavyo. kwa nini sisi watanzania kwa nini tunanyimwa uhuru wetu mtu afanye anachokipenda tuache utawala.
njoeni mzoe mtu wenu kwanza😂😂nimeshangaa anatafuta atention za kijinga sana mbuta nanga eeeeh eeeh tpuuuuuu
Tatizo la wanaume kutokushiriki jando, inaweza kuwa sababu ya hizi tabia kwa wanaume kutaka kuwa wanawake.Huu uzi wa tano leo..
Uzi wako wa kusema una lipsi nyeupe umeukimbia mkuu
Kweli kabisa mkuu...Tatizo la wanaume kutokushiriki jando, inaweza kuwa sababu ya hizi tabia kwa wanaume kutaka kuwa wanawake.