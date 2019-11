Wanaume, jifunzeni kusema I am sorry hata kama hujakosea

Kichwa kikiwa kinauma,just say, I am sorry my darling, it is my fault. Nitapona mara moja.

Nikiwa na stress, just say I am very sorry it's my fault.

Nikiunguza chakula, au chumvi ikizidi, wewe niombe msamaha.

Ndoa itakuwa tamu Sana.

Ntakupenda milele