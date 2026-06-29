Wanaume 14 wapandikizwa uume Hospitali ya Benjamin Mkapa tangu kuanza kwa huduma hiyo 2023

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Wagonjwa 14 wamefanikiwa kufanyiwa upandikizaji wa uume katika Hospitali ya Rufaa ya kanda ya Benjamini Mkapa (BMH) tangu kuanza kwa huduma hiyo mwaka 2023 hadi sasa huku changamoto ya wagonjwa kutofika kupata huduma ikiwa ni kujinyanyapaa wenyewe.Taarifa hiyo imetolewa na Kaimu Mkurugenzi mtendaji wa Hospitali hiyo Dkt Abdalla Baja wakati akizungumza katika kikao na wahariri wa vyombo vya Habari katika Hospitali hiyo jijini Dodoma.Amesema wagonjwa hufika wakiwa na aibu na kuchukua muda mrefu kabla ya kuelezea tatizo halisi linalowasumbua ambapo huduma hiyo haihusishi kupandikiza uume mpya bali kuweka kifaa kitakachosaidia uume kufanya kazi