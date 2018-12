Wanaotamani Magufuli aongezewe muda hawafikirii hili.

Nyerere alisema hivi wakati anang'atuka, watu walikuwa wanamshauri aendelee nchi bado change hii. Akafikiria kwa kina na utafiti wake ukaonesha kumbe familia zao ndio change hivyo hawana hakika rais ajaye kama atawateua katika nafasi zao; Utafiti wa Mwalimu nadhani hadi leo ni makini na unakamata watu kibao ambao wanataka katiba ivunjwe ama ibadilishwe kwa ajiili ya mtu.



Wakati tunaweka vipindi viwili vya miaka 5 kila kimoja wasisahau tulijadili iwapo rais atakuwa mzuri au atakuwa wa hovyo, itakuweaje. Tukasema mzuri apige two terms, na wa hovyo one term. wakati huo kuna wengine walitaka mzuri apige three terms ndio iwe kikomo. Tulijadili na tukaona two terms is enough. we can think of changing the same for the benefit of the slow slow or whoever.



