Wanaoshabikia maendeleo anayofanya Rais Magufuli na kudhihaki Marais waliopita, Je wana akili timamu kweli?

Kati ya wakosoaji wa Rais Magufuli na Serikali yake, na wasifiaji nani wanamsaidia zaidi? Ijue nafasi ya JamiiForums Wanabodi, Hii ni thread ya Swali, Kati ya Wakosoaji wa Rais Magufuli na Serikali yake, Na Wasifiaji?, Nani Wanamsaidia Zaidi Rais Magufuli na Serikali yake. Je, kwa Ukosoaji unaofanyika humu JF, Je sisi JF, Tunamsaidia Rais Magufuli na Serikali yake au tunamdhalilisha?

Too much of anything is harmful. Kusifia tuu na kuona mazuri tuu bila kuona mapungufu ni ukichaa, na kuponda tuu kila kitu bila kuwa na appreciatian kwa mazuri yanayofanyika pia ni ukichaa.The right thing to do ni kusifia mazuri na kukosoa mabaya.