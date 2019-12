Wananchi watakiwa kupuuza kauli za wanasiasa zinazohimiza uvivu

Rugaiyulula said: Nyerere hakuwa mjinga aliyejenga kumbi za starehe pale alipojenga viwanda. Na pale penye shughuli / ofisi za kiserikali hapakukosa kumbi za starehe hadi leo. Police & Offciers Messes / clubs. NBC, Bandari TANESCO Club na kadhalika.

Tusiwe makasuku Fulani staehe in nafasi yake katika maisha ya binadamu.

Huyo Bashiru anajua fika hata wanazuoni wanajengewa kumbi za starehe kama ilivyo hapo UDSM ili baada ya kazi waburudike. Click to expand...

Naona unakuja na matusi, muungwana huongea lugha iliyojaa busara! Anyway, tatizo linaloonekana hapo ni msisitizo wa kula bata, ikimaanisha watu wafanye starehe! Sasa kula bata iwe kauli mbiu, unafikiri jamii inachukuliaje? Wapo watakaofikiri kuwa kumbe kufanya starehe ni lazima hata kama uchumi hauruhusu kufanya hivyo (hii ndio maana ya kauli mbiu, in other words we can say it is a command).Mtu akifanya kazi, akichoka, atahitaji kupumzika, kula, au hata kunywa (it is a natural phenomenon), huhitaji kumwambia ‘nenda kale’. Hata Nyerere alipojenga hizo kumbi alijuwa kuwa kuna wakati watu watachoka na watahitaji kupumzika, lakini kamwe hakuwalazimisha kula bata, maana alijuwa kungekuwa na mapokeo ambayo yangeleta impact mbaya kwenye uchumi aliouanzisha.