WanaJF, Je tuisaidie Serikali yetu inaposhindwa au tusubiri ishindwe, tuibeze na kuizomea kuwa haiwezi?

Hili ni bandiko la kuhamasisha uzalendo miongoni mwetu sisi wana JF, pale inapotokea serikali yetu imeshindwa jambo fulani, kwa wale wenzetu wenye uwezo, jee tuwajibike kuisaidia serikali yetu au kusubiri mpaka ishindwe, halafu kazi yatu iwe ni kuikosoa tuu, kuibeza na kuizomea kuwa serikali yenu imeshindwa hili au lile?.Mimi ni Mkiristo Mkatoliki wa RC, kwa kawaida sisi RC haturuhusiwi kuisoma Bible nzima nzima, wakuu wetu wa kanisa, wametuchambulia nini tusome ili tuenende katika mstari mzuri wa kanisa Katoliki, lakini mimi nimeisoma Bilble yote nzima nzima, hivyo ni muumini wa nguvu zinazoitwa "Powers from within", ambazo kila binadamu anazo kutokana na kanuni ya KI Mungu ya "the Omnipotency, Omni presence na omnisicience of God", kuwa kila binadamu ana nguvu za Ki Mungu ndani yake, hivyo hakuna jambo lolote linaloshindikana chini ya jua, hivyo hakuna kushindwa kitu, na kukitokea kushindwa kokote, kushindwa huko ni failures tuu za mtu Fulani kushindwa kutimiza wajibu wake ipasavyo, hivyo mtu mmoja akishindwa, wako watu wengine ambao wanaoweza kusaidia ili tusishindwe, ila wanaangalia tuu bila kutoa msaada, na wengine wanasuburi tushindwe ili waanze kuzodoa, kulaumu na kulaani, badala ya kusaidia ili tusishindwe!.Uzalendo wa kweli ni kuwa na mapenzi ya dhati kwa watu wako, nchi yako na taifa lako hata ikibidi kuutoa uhai wako kwa ajili ya taifa lako, utautoa. Katika kuonyesha uzalendo, pale inapotokea serikali yako imeshindwa jambo fulani, na kuna wana JF wanauwezo wa kusaidia, tusisubiri serikali yetu iseme imeshindwa, bali wenye macho wanaona wazi kuwa jambo fulani kiukweli kabisa, serikali yetu imeshindwa, hivyo wenye uwezo wa kusaidia wajitokeze kusaidia. Hapa sizungumzii kujiuliza kama usaidie au la kwenye ile the spirit ya kujiuliza, what can I do to my country Tanzania, but you just do what you can do to help out. Nikimaanisha kama unauwezo wowote wa kusaidia lolote kuhusu nchi yako, wewe saidia tuu, usisubiri hadi serikali yetu ishindwe, bali tujitokeze kizalendo, tusadie sio kusubiri serikali ishindwe, ndipo tujitokeze tuikosoe, kuibeza na kuizomea!.Kama nilivyoeleza mwanzo, kila binadamu ana nguvu zilizo ndani ya nafsi yake zinanzoitwa "powers from within", hivyo msaada mkubwa wa kwanza ambao kila mwana jf anaweza kuisaidia nchi yatu, ni kwa kuziutumia hizo nguvu zilizo ndani yetu kulisaidia taifa letu kwa kitu kinachoitwa. "affirmatives" ambapo ni kutumia nguvu zetu za nafsi kuwaza mema kuhusu taifa letu by being positive na kuutumia The power of positive thinking, kwa kuutumia uwezo wa Kimungu, ulio ndani za kauli zetu, our power of speech, kauli huumba, hivyo tutumie nguvu za kauli zetu kuiumbia nchi yetu, watu wetu na serikali yetu uwezo wa kuweza, kwa kutumia kitu kinachoitwa affirmative speeches kuwa serikali zetu. inaweza na itaweza!.Kama nilivyoeleza mwanzo, kila mtu ana nguvu, ila kuna baadhi nguvu hizi zinajidhihirisha wazi kuliko wengine, hivyo hawa ambao nguvu hizi zimejidhihirisha wazi, wanakuwa ni watu wenye nguvu, yaani "powerful people" ambao kauli zao zinanguvu, wakisema jambo linatokea. Wakisema jambo hili serikali yetu haiwezi, hata kama jambo hilo serikali yetu ilikuwa na uwezo wa kulifanya, lakini wenye nguvu hawa wakisema serikali haiwezi, then nguvu ya kauli zao zinaifanya serikali ishindwe!.Mfano kiongozi wetu anaweza kuwa ni mtu mwema kabisa, tena mzalendo wa kweli, kutokana na uchungu wa rasilimali za taifa hili kufanywa kuwa ni shamba la bibi kwa miaka mingi, then mtu huyu akawa anaongea kwa ukali, uchungu na hasira za kuibiwa rasilimali zetu!, kila akihutubia anagomba, anakemea anatumbua!. Hivyo kwa waliozoea hotuba za maneno ya kubembelezwa bembelezwa, watamkasirikia huyu anayehutubia kwa ukali, na wakamuita ni dikiteta, wao bila kujua, kumbe kutokana na nguvu ya kauli zao za kumuita dikiteta, then nguvu ya kauli hizo ndizo zinazomuumbia huyo kiongozi huo udikiteta na hatimaye anakuja kugeuka kuwa dikiteta kweli!. Kumbe badala ya kumuumbia kiongozi huyo kauli mbaya za dikiteta kwa kujua au bila kujua kuwa kauli huumba, kama tungemuita malaika, hii nguvu ya kauli ya umalaika, ingemuumbia umalaika na angekuwa malaika kweli!. Hivyo sisi wana jf, nikiwemo mimi, tuchunge sana kauli zetu, zinaumba!, tutumie kauli zetu affirmatively kutoa kauli njema ambazo zitatuumbia mambo mema kwa watu wetu, viongozi wetu na taifa letu.Serikali ni kama baba katika familia au mume katika ndoa, baba akishindwa kuihudumia familia yake hawezi kusema kuwa ameshindwa, ila wanafamilia, majirani, ndugu jamaa na marafiki ndio watajua. Serikali zinaongozwa na watu na sio malaika, hivyo serikali nayo sio malaika, inaweza kushindwa na mifamo ipo kibao kuna mambo mengi Serikali yetu imeishawahi kushindwa na sikumbuki kama serikali inaposhindwa jambo kama huwa inasema kuwa imeshindwa!.Kwa mujibu wa kumbukumbu zangu, mtu pekee ambaye aliwahi kukiri kushindwa ni Mwalimu Nyerere pekee, pale alipotangaza Azimio la Arusha, na kusema itatuchukua miaka 30 kujenga ujamaa, baadae akagundua itachukua muda mrefuzaidi, hivyo wakati anatuaga, alikiri kufanya makosa, na kusema kufanya kosa sii kosa, kosa ni kurudia kosa, na kusema awamu yake kuna mambo mema walifanya na mengine ya kijinga, akashangaa awamu zilizofuatia, zikayaacha mema na kukumbatia yale yakijinga!, hivyo serikali hata ikifanya mambo ya kijinga vipi, usitegemee itasema bali ni isaidiwe tuu!.No msaada sio lazima uombwe, ila msaada ni kitu muhimu kinachohitajika, hivyo ikitokea situation ambao unaiona inahitaji msaada na wewe unaweza kusaidia just saidia tuu bila kuombwa, kama hiki ninachofanya kwenye bandiko hili, kujitolea kusaidia tuu hata kamamsaidiwa asipoomba msaada.Wanasema you can choose your friends, but you cant choose your neigbours!, yaaniunaweza kuchagua marafiki lakini huwezi kuchagua, majirani. Nilipoanza maisha kuna wakati nilijikuta nimelazimika kuhamia site nikajikuta jirani yangu ni mwanamke mmoja jobless anayeishi na mtoto wake kwenye kibanda kidogo cha bati cha chumba kimoja kwenye site next to me. Kibanda hicho hakina choo wala bafu. Mwaka uliofuata akajifungua watoto mapacha wakawa ni watu 4 wanaishi kwenye kibanda kidogo cha chumba kimoja cha bati, full suti, yaani bati juu hadi kuta!,and in less than year akajifungua tena mapacha wengine huku wale mapacha wa mwanzo hawaatimiza hata mwaka!, watu 6 kibanda cha bati chumba kimoja!.Usiku ilikuwa ni hakuna kulala kwa kelele za watoto wanaolia usiku kucha, mwanzo utajikausha kuwa hayakuhusu, kelele zinapozidi, zinageuka kero, hivyo unakasirika. ila vilio vya watoto wachanga usiku kucha, unaingia ubinaadamu wa vichanga vile malaika wa Mungu ambavyo havina kosa lolote, hivyo nikamtuma dada wa kazi akaulize tatizo ndipo akaelezwa mama maziwa hayatoki kutokana na lishe duni. Hakuna jinsi ilibidi kujitolea kusaidia, wale watoto watatu wakubwa wakawa wanakula kwangu na kushinda kwangu, hivyo kucheza na watoto wangu, kutokana na kibanda cha bati mchana wa jua kali hakukaliki, hadi mama na vichanga vyake, akawa anapumzika kwenye kivuli changu.Japo huyo jirani hakuomba msaada wowote kwangu, lakini jirani akiwa na tatizo na wewe unaweza kusaidia, usisubiri mayowe ndipo ukasaidie, ukibaini tatizo kama unauwezo wa kusaidia wewe saidia tuu.Mfano mume anayeshindwa kutimiza majukumu yake ya kindoa kwa mkewe, hukosa Amani hadi kupata frustrations maana ikijulikana ni aibu, hivyo lazima utasaidiwa na mke atahakikisha unasadiwa kisiri siri, kimyakimya!. Zingefanyika DNA za watoto kwenye kila familia, then familia nyingi zingesambaratika au kuparaganyika kwa jinsi watu walivyosaidiwa. Hivyo sio lazima kila msaada utangazwe ujulikane unasaidia mambo mengine ukishajua serikali imeshindwa, kama unaweza kusaidia, wewe saidia tuu kimyakimya kama mimi ninavyosaidia hapa katika hili suala la kuwabaini watu wasijulikana.Tukio la Lissu sio la kwanza kufanywa na watu wasiojulikana, hata walimvamia Advocate Kapinga, hawakujulikana hadi leo, waliomdhuru Ulimboka na Kibanda ni wasiojulikana ambao hawajajulikana hadi leo. Waliomdhuru Tundu Lissu ni wasiojulikana na hadi sasa hakuna dalili yoyote. Tusidhani serikali yetu itafika mahali ikasema imeshindwa, bali wenye macho watagundua tuu kuwa hali ikoje, hivyo nashauri wale wenye uwezo, wajitolee kusaidia.Sisi watu wa media, kutokana na kuwa na easy access na mtu yoyote, tena hatuhitaji warrant or samansi ya kumfikia yoyote kwa mahojiano, tuna uwezo wa kufanya IJ kuisaidia serikali yetu kuwabaini wasiojulikana hawa, kwanza kwa kuwakabili wanasiasa wote waliowahi kutoa kauli na matamshi ya vitisho na hatarishi yenye kiashiria kuwa mlengwa wa kauli hizo ni Tundu Lissu, hivyo tuwahoji viongozi hawa, walipotoa kauli hizi, walimaanisha nini?. Kama nilivyosema kauli huumba, mtu ukisema, mtu wa aina hii hawezi kuachwa hivi hivi, unabidi uhojiwe ulimaanisha nini, usijekukuta kumbe ni kauli yako ndio imemuumbia kilichompata!. Hili la kuhusu kauli, nimewahi kulizungumza hapa.Japo kwa sheria za Tanzania kuna kada fulani ya viongozi katiba yetu iwepa kinga ya kutokushitakiwa Mahakamani lakini hakuna kinga ya kuzuiwa kuhojiwa, wanapotoa kauli tata zenye viashiria vya kufanyika kwa jambo fulani, walimaanisha nini kwa kauli hizo, kwa sababu kuna kauli za viongozi fulani fulani nahapa natolea mfano tuu, hebu siliza kwa makini kauli hii.[/QUOTE]Kama huyu mtu aliyezungumzwa hapa ni Lissu, halafu ni kweli Lissu yamekuja kumtokea mambo mabaya, inawezekana kabisa, aliyetoa kauli hii, alijisemea tuu, bila kuwa nadhamira yoyote ovu, lakini kwa sababu baada ya kauli hii, kuna jambo baya limemfika Lissu, kiukweli kabisa, na jambo hilo sio jambo ndogo la bahati mbaya au uvamizi wa ujambazi, bali ni jambo lililopangwa na watu, na likatekelezwa na watu ambao mpaka mpaka sasa ninapoandika haya, hawa watu bado hawajajulikana, hivyo hakuna ubaya kabisa, kwa mtu aliyetoa kauli hii akaitwa kuhojiwa, nb, kuitwa kuhojiwa sio lazima yeye ndie aende kuhojiwa, bali muhojaji ndio amfuate yeye alipo, amuhoji, tena kistaarabu kabisa, kwa heshima na unyenyekevu, alipo tamka haya kuhusu wasaliti huwa wanafanywa nini vitani, na hii ni vita ya kuichumi, hivyo wasaliti wa vita hii ya kiuchumi wafanywe nini, kwa njia gani, ili kukanusha uhusika wa utekekezaji wa kau;i yake hii!.Kauli kama hii ingetolewa na mtu tuu wa kawaida kama mimi na wewe, inaweza isiwe na impact yoyote, lakini inapotolewa na mtu mwenye mamlaka kuu kuliko zote za nchi, it is different, inaweza kutafsiri kuwa ni amri, hivyo zikiishatolewa ni amri hufuatiwa na utekelezaji tuu. Kisha uchunguzi uhamie Polisi Dodoma kwa nini aliwachukuwa polisi masaa mawili kufika eneo la tukio, kwa nini hawakumhoji dereva au mashuhuda, Then tunakwenda kwenye aneo la tukio kuhoji wote waliokuwepo na mashuhuda wakiwemo askari wa getini, kisha tunamalizia kwa kuelekea Nairobi kwa Lissu na dereva wake.Njia hizi za kawaida za kuwabaini zikishindikana, then tunaomba msaada kwa wenzetu humu JF ambao tuna watu wana nguvu za ajabu. Watu hawa wanapatikana kwenye nyuzi hizi.Wanaweza tuu kufunga macho na kufungua a third aye kuliangazia tukio zima tangu linapangwa hadi lilivyotekelezwa.Sisi wana JF kama sehemu ya raia wema wa nchi hii na Wazalendo wa kweli wa taifa hilikwa wale wenye uwezo wa kusaidia mahali, kama ninavyojitolea kusaidia hapa.tuna wajibu wa kujitolea kuisaidia nchi yetu, serikali yetu na viongozi wetu mahali popote ambapo tunaona wazi wameshindwa, bila hata kusubiri kuombwa msaada ndipo tusaidieau kitendo cha watu wenye uwezo wa kusaidia, wanaona kuna jambo serikali yetu imeshindwa, lakini wanakaa tuu wakiiangalia bila kuisaidia, ili ishindwe, na ikiishashindwa, wanakuja humu kuikosoa na kuibeza, huu pia ni usaliti, na japo mkuu alisema wasaliti hawa hawawezi kuachwa hivi hivi, mimi pia nadhibitisha pasi shaka, wasaliti hawa hawawezi kuachwa hivi hivi, bali hawatashughulikiwa kwa pyu pyu, bali tunaiachia karma iwashughulikie kwa jinsi ile karma itaona inafaa!.Jee wenzangu mnalionaje hili?.Paskali