Wanaharakati wanaichafua nchi yetu kuwa siyo sehemu salama kuishi ilihali mama zao wanaishi nchini kwa amani na utulivu bila bughudha na vitisho

Ndugu zangu Watanzania,



Kuna watu wana matatizo makubwa sana ya akili , kuna watu wamenyimwa akili na kubakia wamebeba Vichwa juu ya Shingo zao kama Mizigo tu.



Kuna watu wanajiita na kujipachika Majina ya Uanaharakati na wanaharakati ambao wapo nje ya Nchi lakini Asilia yao ni Tanzania. Watu hao wamekuwa wakifanya kazi ya kutaka kujaribu kuichafua na kuipaka Matope Nchi yetu huko nje ya Nchi Kuwa Tanzania Siyo Sehemu salama ya kuja kuitembelea na hata kuishi.



Lakini cha kushangaza na kustaajabisha ni Kuwa watu hao wanaoichafua Nchi yetu kwa wageni wamesahau au wanajisahaulisha kuwa huo uongo wanaoutunga na kujaribu kuupaka Rangi hauna ukweli wala uhalisia wa aina yoyote ile zaidi ya chuki zao binafsi na tamaa ya kujipatia pesa kutoka kwa maadui zetu kwa ajili ya kuwatumia kulichafua Taifa letu .



Hii ni Kwa sababu wanasema hayo na kutamka hayo ilihali Mama zao ,Baba zao na ndugu zao wote hadi marafiki ,jamaa na hata majirani zao wanaendelea kuishi Tanzania kwa amani na utulivu pasipo Bughudha wala kitisho cha aina yoyote ile zidi ya Maisha yao.



Unajiuliza kama Tanzania siyo salama mbona Mama Zao wapo Nchini na hawasumbuliwi na yeyote yule? Mbona Baba zao wapo Nchini? Mbona hatujaona koo zao , Familia zao na walezi wao wakiuwawa ama kuteswa ? Mbona hatujaona mambo mabaya yakiwatokea na kuwakumba ? Kwanini Sasa wanachafua Nchi yetu kwa uongo na maneno ya kichonganishi ,uzushi na chuki Binafsi?



Jibu ni kuwa wanafanya Hivyo kwa kukosa kwao uzalendo, tamaa ya pesa , Uvuvi wa kufanya kazi kujipatia pesa halali, kutaka maisha ya Mteremko ya kulelewa na kulishwa kama makinda ya ndege .



Ni watu ambao wametanguliza mbele matumbo yao kuliko Taifa . Ni watu ambao wanafikiria na wenye fikra fupi badala ya kuwaza Tanzania ya miaka zaidi ya mia moja ama Elfu moja ijayo itakayo kuwa na vizazi vipya. Wanataka kuangamiza Taifa letu Kwa mlo wa kuhongwa wa siku moja tu. Njaa tu ndio inayowasumbua na kuamua kuwa wasaliti kwa Taifa letu.



Ndio Maana wanajaribu kutumia kila njia kutaka kulifarakanisha Taifa letu na kulifanya livurugike na kutokutawalika wala kutulia . Wanataka machafuko yatokee ili wao wapate kupata pesa za kulisha Matumbo yao kutoka kwa wanaowatumia . Wanachofanya hakina tofauti na uhaini . Wanapaswa kutangazwa kama Maadui wa Taifa letu.



Watanzania tusimame Imara na tusiingie katika Mtego wao wanaojaribu kuutega kila wakati kwa Taifa letu na watanzania wote kwa ujumla wetu . Tuendelee kumuunga Mkono Rais wetu Mpendwa na kuendelea kushirikiana naye katika ujenzi wa Taifa letu. Fursa zipo za kutosha zenye kutuwezesha kuinuka kiuchumi na kupiga hatua za kimaendeleo.



Tuna ardhi ya kutosha tena yenye rutuba kustawisha kila aina ya zao tulitakalo . Tuitumie Ardhi yetu kupata utajiri na kuupiga teke umaskini. Vijana tutumie fursa inayotolewa na serikali kutoa pesa 10% kupitia halmashauri zetu kuweza kujipatia mitaji kwa ajili ya kufungua Biashara mbalimbali na miradi mbalimbali kuweza kukuza vipato vyetu na kuondokana na utegemezi wa kipato .



Tutafute taarifa sahihi kutoka vyanzo sahihi na tukatae kulishwa na kupewa taarifa za uongo ,Uzushi na uchonganishi kutoka kwa wanaharakati uchwara wasio na mbele wala nyuma na waliokosa Uzalendo kwa Taifa letu na ambao wapo tayari kuona Damu za watanzania zikimwagwa na kumwagika .



Kazi iendelee, Mama Ametufikia na kuwafikia watanzania kwa utumishi wake uliotukuka wa kugusa Maisha ya watanzania Wanyonge wasio na Sauti.



Lucas Hebel Mwashambwa, Mama ANATOSHA kuendelea kuliongoza Taifa letu kwa muhula wa pili.