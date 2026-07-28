Wanaharakati wanaichafua nchi yetu kuwa siyo sehemu salama kuishi ilihali mama zao wanaishi nchini kwa amani na utulivu bila bughudha na vitisho

Wanaharakati wanaichafua nchi yetu kuwa siyo sehemu salama kuishi ilihali mama zao wanaishi nchini kwa amani na utulivu bila bughudha na vitisho

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Lucas Mwashambwa

JF-Expert Member
Joined
Jul 28, 2022
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25,042
Ndugu zangu Watanzania,

Kuna watu wana matatizo makubwa sana ya akili , kuna watu wamenyimwa akili na kubakia wamebeba Vichwa juu ya Shingo zao kama Mizigo tu.

Kuna watu wanajiita na kujipachika Majina ya Uanaharakati na wanaharakati ambao wapo nje ya Nchi lakini Asilia yao ni Tanzania. Watu hao wamekuwa wakifanya kazi ya kutaka kujaribu kuichafua na kuipaka Matope Nchi yetu huko nje ya Nchi Kuwa Tanzania Siyo Sehemu salama ya kuja kuitembelea na hata kuishi.

Lakini cha kushangaza na kustaajabisha ni Kuwa watu hao wanaoichafua Nchi yetu kwa wageni wamesahau au wanajisahaulisha kuwa huo uongo wanaoutunga na kujaribu kuupaka Rangi hauna ukweli wala uhalisia wa aina yoyote ile zaidi ya chuki zao binafsi na tamaa ya kujipatia pesa kutoka kwa maadui zetu kwa ajili ya kuwatumia kulichafua Taifa letu .

Hii ni Kwa sababu wanasema hayo na kutamka hayo ilihali Mama zao ,Baba zao na ndugu zao wote hadi marafiki ,jamaa na hata majirani zao wanaendelea kuishi Tanzania kwa amani na utulivu pasipo Bughudha wala kitisho cha aina yoyote ile zidi ya Maisha yao.

Unajiuliza kama Tanzania siyo salama mbona Mama Zao wapo Nchini na hawasumbuliwi na yeyote yule? Mbona Baba zao wapo Nchini? Mbona hatujaona koo zao , Familia zao na walezi wao wakiuwawa ama kuteswa ? Mbona hatujaona mambo mabaya yakiwatokea na kuwakumba ? Kwanini Sasa wanachafua Nchi yetu kwa uongo na maneno ya kichonganishi ,uzushi na chuki Binafsi?

Jibu ni kuwa wanafanya Hivyo kwa kukosa kwao uzalendo, tamaa ya pesa , Uvuvi wa kufanya kazi kujipatia pesa halali, kutaka maisha ya Mteremko ya kulelewa na kulishwa kama makinda ya ndege .

Ni watu ambao wametanguliza mbele matumbo yao kuliko Taifa . Ni watu ambao wanafikiria na wenye fikra fupi badala ya kuwaza Tanzania ya miaka zaidi ya mia moja ama Elfu moja ijayo itakayo kuwa na vizazi vipya. Wanataka kuangamiza Taifa letu Kwa mlo wa kuhongwa wa siku moja tu. Njaa tu ndio inayowasumbua na kuamua kuwa wasaliti kwa Taifa letu.

Ndio Maana wanajaribu kutumia kila njia kutaka kulifarakanisha Taifa letu na kulifanya livurugike na kutokutawalika wala kutulia . Wanataka machafuko yatokee ili wao wapate kupata pesa za kulisha Matumbo yao kutoka kwa wanaowatumia . Wanachofanya hakina tofauti na uhaini . Wanapaswa kutangazwa kama Maadui wa Taifa letu.

Watanzania tusimame Imara na tusiingie katika Mtego wao wanaojaribu kuutega kila wakati kwa Taifa letu na watanzania wote kwa ujumla wetu . Tuendelee kumuunga Mkono Rais wetu Mpendwa na kuendelea kushirikiana naye katika ujenzi wa Taifa letu. Fursa zipo za kutosha zenye kutuwezesha kuinuka kiuchumi na kupiga hatua za kimaendeleo.

Tuna ardhi ya kutosha tena yenye rutuba kustawisha kila aina ya zao tulitakalo . Tuitumie Ardhi yetu kupata utajiri na kuupiga teke umaskini. Vijana tutumie fursa inayotolewa na serikali kutoa pesa 10% kupitia halmashauri zetu kuweza kujipatia mitaji kwa ajili ya kufungua Biashara mbalimbali na miradi mbalimbali kuweza kukuza vipato vyetu na kuondokana na utegemezi wa kipato .

Tutafute taarifa sahihi kutoka vyanzo sahihi na tukatae kulishwa na kupewa taarifa za uongo ,Uzushi na uchonganishi kutoka kwa wanaharakati uchwara wasio na mbele wala nyuma na waliokosa Uzalendo kwa Taifa letu na ambao wapo tayari kuona Damu za watanzania zikimwagwa na kumwagika .

Kazi iendelee, Mama Ametufikia na kuwafikia watanzania kwa utumishi wake uliotukuka wa kugusa Maisha ya watanzania Wanyonge wasio na Sauti.

Lucas Hebel Mwashambwa, Mama ANATOSHA kuendelea kuliongoza Taifa letu kwa muhula wa pili.
 
Huyo mama ameua maelfu ya watu, wanawake na watoto bila hatia. Hawezi pata amani huyo mama, ni Muuaji. Kauwa watu hawana hata mawe mkononi. Kaua watoto na wajawazito hawana hata fimbo mkononi.
 
Mwanaharati advocate ni nani? Jibu kama mtu mwenye Akili?
Wewe hiki ulichoandika hapa siyo uanahakati?
Huyo muuaji Samia siyo mwanaharati?
Kama wanaharakati wanapewa pesa na EU na serikali inapopewq pesa nazo tuziiteje? Tuseme Toka USA?
Kama yesu unayemuabudu alikuwa mwanaharati vipi iwe kosa kwa wengine?
Jifunze kwanza tafairi ya
Gaidi na ugaidi
Harakati na wanaharakati
 
Chivundu said:
Huyo mama ameua maelfu ya watu, wanawake na watoto bila hatia. Hawezi pata amani huyo mama, ni Muuaji. Kauwa watu hawana hata mawe mkononi. Kaua watoto na wajawazito hawana hata fimbo mkononi.
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Huo uzushi ,uongo ja uchonganishi wenu hauwezi kuwasaidia kitu chochote kile wala kuwafikisha sehemu yoyote ile. Ninyi ndio mlipanga kuipundua serikali na kuleta Machafuko ili Nchi isiweze kutawalika
 
Kinoamiguu said:
Mwanaharati advocate ni nani? Jibu kama mtu mwenye Akili?
Wewe hiki ulichoandika hapa siyo uanahakati?
Huyo muuaji Samia siyo mwanaharati?
Kama wanaharakati wanapewa pesa na EU na serikali inapopewq pesa nazo tuziiteje? Tuseme Toka USA?
Kama yesu unayemuabudu alikuwa mwanaharati vipi iwe kosa kwa wengine?
Jifunze kwanza tafairi ya
Gaidi na ugaidi
Harakati na wanaharakati
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Hata mfanye nini kamwe na katu hamtaweza kumchafua Rais wetu wala kushusha Heshima aliyonayo na aliyojijengea mbele ya Macho ya Dunia nzima . Ndio maana Mnaendelea Kupuuzwa na watanzania
 
Lucas Mwashambwa said:
Hata mfanye nini kamwe na katu hamtaweza kumchafua Rais wetu wala kushusha Heshima aliyonayo na aliyojijengea mbele ya Macho ya Dunia nzima . Ndio maana Mnaendelea Kupuuzwa na watanzania
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Tangu lini raisi aliyeuwa wake akawa msafi na mwenye sifa duniani?
Sasa kina Mandela na kambarage waitweje?
Hata umpake rangi Gani lakini huyo raisi wenu asiyechaguliwa na watu wake ni MUUAJi tu na mikono yake Ina DAMU ya ndugu zetu
 
Kinoamiguu said:
Tangu lini raisi aliyeuwa wake akawa msafi na mwenye sifa duniani?
Sasa kina Mandela na kambarage waitweje?
Hata umpake rangi Gani lakini huyo raisi wenu asiyechaguliwa na watu wake ni MUUAJi tu na mikono yake Ina DAMU ya ndugu zetu
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Rais Samia Ni Kiongozi Mwenye Mikono Safi na asiye na makandokando ya aina yoyote ile
 
Lucas Mwashambwa said:
Ndugu zangu Watanzania,

Kuna watu wana matatizo makubwa sana ya akili , kuna watu wamenyimwa akili na kubakia wamebeba Vichwa juu ya Shingo zao kama Mizigo tu.

Kuna w

Lucas Hebel Mwashambwa, Mama ANATOSHA kuendelea kuliongoza Taifa letu kwa muhula wa pili.
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Kwani aliyesema Tanzania kuna agaidi ni wanaharakati?
 
Lucas Mwashambwa said:
Ndugu zangu Watanzania,

Kuna watu w

Lucas Hebel Mwashambwa, Mama ANATOSHA kuendelea kuliongoza Taifa letu kwa muhula wa pili.
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halafu wengi wao ni vibaraka wa mabwenyenye ya magharibi tu, ambao ni maadui wakuu wa umoja, amani na usalama wa waTanzania.

Na bahati nzuri,
tayari waTanzania wote wanawajua kwa sura zao, kwa majina yao na vyama vya siasa vinavyowalea na kuwahifadhi humu nchini.

na wote hao watashughulikiwa papendicularly na wananchi kwenye sanduku la kura serikali za mitaa 2029 na uchaguzi mkuu 2030.
 
Lucas Mwashambwa said:
Ndugu zangu Watanzania,

Kuna watu wana matatizo makubwa sana ya akili , kuna watu wamenyimwa akili na kubakia wamebeba Vichwa juu ya Shingo zao kama Mizigo tu.


Lucas Hebel Mwashambwa, Mama ANATOSHA kuendelea kuliongoza Taifa letu kwa muhula wa pili.
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Mbona wewe mgumu kuelewa, si umeambiwa kuna uhaini unaendelea?
Nchi itakuwaje salama?
 
Lucas Mwashambwa said:
Ndugu zangu Watanzania,

Kuna watu w

Lucas Hebel Mwashambwa, Mama ANATOSHA kuendelea kuliongoza Taifa letu kwa muhula wa pili.
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IMG-20260604-WA0252.jpg
IMG-20260604-WA0251.jpg
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Lucas Mwashambwa said:
Ndugu zangu Watanzania,

Kuna watu

Lucas Hebel Mwashambwa, Mama ANATOSHA kuendelea kuliongoza Taifa letu kwa muhula wa pili.
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Lete hoja, Unachamba kama sisi wanawake , tena aliyeko "mwezini",

Wanaharakati walipaswa wafanye nini?
Kabla ya Tanganyika (Tanzania Bara) kupata uhuru wake tarehe 9 Desemba 1961, wapigania uhuru wakuu walikuwa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, chama cha TANU, na viongozi wenzao kama Rashid Mfaume Kawawa na Oscar Kambona. Harakati hizi zilianzia katika vyama vya mwanzo kama African Association kilichoanzishwa mwaka 1929.

Viongozi na Wanaharakati Wakuu kuwahi kutokea Tanganyika ni:-
    • Julius Nyerere: Aliongoza chama cha Tanganyika African National Union (TANU) na kwenda kutoa hoja za uhuru Umoja wa Mataifa (UN).
    • Rashid Kawawa: Aliongoza harakati akiwa kama Katibu Mkuu na kusaidia kuimarisha mshikamano wa wafanyakazi na wananchi.
    • Oscar Kambona: Alikuwa miongoni mwa viongozi vijana wenye ushawishi mkubwa katika safu ya mbele ya TANU.
    • Wanawake na Wanachama wa Kawaida: Walijitolea rasilimali, nyumba za kufutia mikutano, na kuhamasisha umma chini ya mwavuli wa TANU.
Wanawake wa Harakati Kabla na Baada ya Uhuru
    • Bibi Titi Mohamed – Kiongozi shupavu wa TANU aliyihamasisha wanawake wengi nchi nzima kudai uhuru.
    • Lucy Lameck – Mwanamke wa kwanza kushika wadhifa wa uwaziri nchini na mtetezi wa haki za wanawake.
    • Shariffa bint Mzee – Mwanaharakati mashuhuri aliyepigania uhuru wa Tanganyika kutoka Lindi.
    • Mama bint Mwalimu – Shujaa na mwanzilishi wa harakati za msimamo wa kupinga ukoloni mkoani Moshi.
    • Bint Maftah Karenga – Mwasisi na nguzo kuu ya chama cha TANU mjini Dodoma.
    • Halima Selengia– Mwanamke aliyeshiriki kikamilifu katika hamasa za ukombozi Moshi.
      • Lucy Selina Lameck (Somi) – Mwanaharakati aliyepinga ukoloni na ubaguzi, na baadaye akawa mwanamke wa kwanza kushika wadhifa wa Uwaziri nchini.
      • Tatu binti Mzee – Mmoja wa wajumbe wanawake wa kwanza kabisa katika Kamati Kuu ya TANU aliyesaidia kupanga mikakati ya chama.
      • Chiku binti Said Kisusa (Mama Sakina) – Mwanaharakati muhimu wa tawi la wanawake aliyetoa mchango mkubwa wa hali na mali.
      • Shariffa binti Mzee – Mwanzilishi mwenza wa TANU aliyekuwa karibu sana na Mwalimu Nyerere katika harakati za mwanzo za ukombozi.
      • Mashavu binti Kabonge – Mwanamke shupavu aliyojitolea mali na nguvu zake kuunga mkono harakati za kisiasa dhidi ya Waingereza.
      • Bi. Mwavita – Mwanaharakati wa mstari wa mbele aliyeshirikiana na viongozi wakuu kuamsha amsha za kisiasa miongoni mwa wanawake wa Tanganyika.
 
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