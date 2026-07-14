Wanafunzi wa UDSM kulipwa ‘Boom’ mara 2 kisha kuwekwa mahabusu ili walipe, Bodi ya Mikopo yasema waulizwe CRDB

Wanafunzi wa UDSM kulipwa ‘Boom’ mara 2 kisha kuwekwa mahabusu ili walipe, Bodi ya Mikopo yasema waulizwe CRDB

Roving Journalist

Roving Journalist

JF Roving Journalist
Joined
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Julai 3, 2026, Mdau aliandika “Wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam (UDSM) tuliingiziwa Boom (fedha za mkopo) mara 2 kimakosa, wametumia TAKUKURU kutuweka mahabusu, kwani hayo ni makosa yetu? Hii si sawa”. Ufafanuzi umetolewa kutoka pande husika.

Mkurugenzi wa Habari, Elimu na Mawasiliano katika Bodi ya Mikopo ya Wanafunzi wa Elimu ya Juu (HESLB), Amani Kakana amesema “Bodi hatukupata hasara yoyote wala hakuna Mwanafunzi tuliyeelekeza akamatwe, changamoto ya malipo inahusu Benki husika (CRDB), waulize wao, sisi hatuna shida yoyote na hatuhusiki.”

Upande wa Mkuu wa Kitengo cha Mawasiliano Serikalini – TAKUKURU, Doreen Kapwani amesema “Tumepata taarifa hizo na tunazifanyia kazi, tutatoa taarifa kamili itakapokuwa tayari.”

Alipoulizwa Mkuu wa Kitengo cha Mawasiliano na Uhusiano Benki ya CRDB, Emmanuel Kiondo amesema “Kwa sasa tunasubiri kwanza taarifa ya Bodi ya Mikopo (HESLB) kisha tutatoa ufafanuzi."

ILIKOANZIA ~ Wanafunzi wa UDSM tuliingiziwa Boom mara 2 kimakosa, kutudai wanatuletea TAKUKURU kutukamata, kwani hayo ni makosa yetu?
 
Kuna saga linaendelea sasa hivi. Wanafunzi baadhi wa chuo UDSM waliingiziwa pesa za boom lakini siyo kiasi kinachotakiwa, baadhi wameingiziwa milioni moja, milioni 3, milioni 5, kumi na wengine mpaka milioni 20!

Kwa upande wa Bodi ya Mikopo hakukuwa na shida yoyote, wao waliidhinisha kiwango sahihi, hivyo wao hawajapata hasara yoyote, changamoto imetokea kwa CRDB, wao ndio waliongeza cha juu!

Wanafunzi walivyopokea pesa hizo wapenda starehe wameenda kutumbua, wengine wamenunua mashamba, wengine viwanja, wengine wamenunua magari, wa kuhonga wamehonga, yaani pesa zimetumika, baadhi zimebaki kiasi.

Baada ya jambo limekuwa out of hand wameenda kutafutwa TAKUKURU wawatie upepo watoto wa watu warudishe hizo pesa, maana wakienda mahakamani process ni ndefu, lakini pia hata kama ni mahakama inamaana hii itakuwa ni kesi ya madai! Ila na hapa, TAKUKURU ilitumia sheria gani kuwakamata hao wanafunzi wakati pesa ziliingizwa kwao sio kwamba kuna act ya rushwa ilifanyika?

Maswali yanabaki pesa hizo walizopewa wanafunzi ni za nani? Ni kutoka kwa wateja au kuna pesa zilikuwa ninachepushwa lakini jambo likaharibika baada ya wanafunzi kushtuka na kuzitumia pesa hizo. Lakini pia nimesikia (sina uhakika na hili, wanaojua zaidi watakuja kusema) kuwa account yako inapokuwa kwenye status ya uanafunzi inakuwa inawekewe limit ya kupokea pesa, mpaka umalize na upite muda fulani. Kama hili ni kweli pesa hizo nyingi ziliwezaje kuingia kwa wananfunzi? Ulikuwa mpango wa kusafisha pesa hizo?

Naona moto unaongezeka huko mtandaoni watu wanaendelea kulalamika kuwa kuna pesa zinapigwa sana na CRDB na hakuna majibu yanayoeleweka kutoka kwao. Hivi kwanini haya mambo yanatokea sana CRDB? Nakumbuka hata mwaka jana ilitokea zaga kama hili - na wazuri sana kwenye kuosha hivyo wanatumika sana au shida iko wapi?
 
CRDB hawajawahi kuwa serious aswa kwenye mifumo yao kuna siku niliomba bank statement kwenye email ikatumwa ilikuwa na vitu vya ajabu sana yaani DR na CR zinachanganywa balaa kuna muda nilikuwa na withdraw pesa ila balance inaonyesha akijatoka kitu na wanakuja kuweka vitu sawa mbeleni sana
 
RoadLofa said:
CRDB hawajawahi kuwa serious aswa kwenye mifumo yao kuna siku niliomba bank statement kwenye email ikatumwa ilikuwa na vitu vya ajabu sana yaani DR na CR zinachanganywa balaa kuna muda nilikuwa na withdraw pesa ila balance inaonyesha akijatoka kitu na wanakuja kuweka vitu sawa mbeleni sana
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Kuna mambo yanaendelea hapo, haiwezekani kila siku ni wao tu!
 
Watoto wawaache wanawaonea kwani wao walifanya kosa Gani
Mchuzi umeingia Kwa account wakatafuna
 
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