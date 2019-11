wana JF wastoto wetu watatoa siri zetu za JF

Ni muda kidogo tangu niandike humu anyway , naona ni vyema niwape angalizo hili



Vijana wetu wamemaliza shule , na wengine wamefunga, ni furaha kwa wazazi kuwa na familia nyumbani baada ya muda kidogo wa kutenganishwa na majukuimu ya kimasoma kwa wanetu.



Sasa wengi wetu tume-subscribe jamii forum na kuserve password ili kuondoa adha ya kuandika password kila unapoingia humu.

Jirani Yangu AMBAYE hatukujuana IDs zetu za JF jana imebidi tujuane, Binti yake aliyemaliza form four kamuomba laptop atumie, bila hiana jamaa kampa wakati anatoka kwenda kazini, binti kuingia JF anakuta mzee wake ni nguli wa mada na michango katika jukwaa la mahusiano na mapenzi, kasoma threads na michango ya mzee yotee, baadaye kamfuata kijana wangu aliyemaliza pia form four na kumsimulia, lakini pia akamshawishi na yeye aaangalie katika computer yangu kama na mie account yangu iko open ili wajue na mie nachangia nini katika JF.



MY BOY is a bit considerate, hakuona umuhimu wa kufanya hivyo, but instead kanambia what happened, mtu mzima nimeona ni vyema kumwambia mwenzangu a log out account yake coz si salama tena. Jamaa anaona aibu sana mbele ya binti yake



Anyeway NAWAKUMBUSHA LOG OUT your personal laptop AU DESK TOP iliyo nyumbani, Vijana wetu pia kumbe tuko nao humu JF



JUST a simple reminder LOG OUT