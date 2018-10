Waliomteka Mo Dewji walikuwa ' Well Organised, well informed , financially stable and highly committed '…

laki si pesa. said: Hao ni proffesional kidnappers!.... Wengi wako Nigeria..Wakikuteka wanakuhudumia vizuri unakula,kunywa na kulala safi huku wanawasiliana na familia wapewe pesa ili wakuachie... Imagine mtu kama Mo dau lake itakuwa kiasi gani.. More than billion!!!...Kidnappers Nigeria ni matajiri wa kutupwa! Click to expand...

Billion siyo kubwa kiasi hicho unavyodhan! Lets wako kumi in all it means waji risk kwa ajili ya milion mia.mia? Kumbuka kama ni pro zile gari id plate siyo pia kama ni pro gari lazima wazi dump! So ni zaidi ya billion au kuna nyuma ya pazia ambayo hatuyajui na may be hata akitoka tunaweza tusije yajua kama yale ya Roma hajawahi sema walomfanyia may be wale guys wanaendelea kuwa blackmail! Kuna mengi hapo kati!