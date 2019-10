WALIOMSINDIKIZA MWALIMU NYERERE SAFARI YA KWANZA UNO 1955

Mohamed Said said: Kiranga,

Umesema kweli kabisa makosa mengi hufanyika na ni vizuri kusikia na mwengine analijua vipi.



Miaka mingi ikipita kumbukumbu hupotea kirahisi sana.



Umenikumbusha mbali sana kaka.

Collection yangu ya ngoma hizo ilikuwa kali sana.



Siku nilipofika Apollo Theatre New York nikakumbuka wakati nina miaka 16 hivi nakua Dar es Salaam mimi na wenzangu tukiziimba nyimbo za Tamla Motown.



Nilisimama kwa muda Broadway nikakumbuka mwimbo wa Wilson Pickett ''Funky Broadway,'' na ikasadifu kuwa barabara nikiipita Manhattan katika shughuli zangu.



Wengi wa hawa ''stars'' walianza ''carrier'' zao hapo Apollo Theatre na tukikuona mbali sana...



Kaka Kiranga Temptations wakaja Paris kufungua Disneyland mimi niko upande wa pili wa English Channel katika kimji kidogo Wales wako mubashara...wazimu kaka sasa tumekuwa watu wazima miaka imekwenda wapi?



Nadhani Temptations aliye hai ni mmoja tu. Click to expand...

Hili halisemwi kwamba Kuna mtu hakutaka historia ya mchakato wa ukombozi wa nchi yetu iwe bayana kwa nia ya "monopolising his prestige"Mwalimu was classmate of my father in Tabora, of course, Mwalimu has indeed done good things for this country but one of his attitude at the school as my father narrated makes me nervous, it was the underlying attitude which made some of the independence struggle history be hidden.