Wale tusiojua kubembeleza tukutane hapa kushare changamoto tunazokutana nazo

You Niggas hopefully mko fit,niende direct kwene mada



To be honestly mi kubembeleza siwezi kabisa na hii hali imepelekea some time nashindwa dumu kwene mahusiano na some time nakua single muda mrefu



Nakumbuka kuna siku nlimuita girl friend wangu ghetto kwa ajili ya mchezo akaanza leta u sista due nikamuuliza unakuja au hauji na ye kwajeuri akajibu siji nikakosa mchezo kwa sababu ya kushindwa kubembele



Tena kuna siku nilimsimamisha manzi moja mkali lengo kuchukua namba akaanza leta usista du as usually nkamwambia we namba unatoa tu sema unajichelewesha, yule Dada aliniangalia sana na finaly namba alinikazia



Najua tupo wengi wenye tabia kama hii mkuje tufarijiane