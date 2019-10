WALE TILIOCHANJIA DAWA MBALI MBALI TUKUTANE HAPA!!

Heshima kwenu wakuu!!



Kabla sijaenda kwenye mada, natoa TAUADHALI NA ANGALIZO KUWA HUU UZI SI TANGAZO LA BIASHARA, Asili yangu (Kama ilivyo kwa wanadamu wote) ni eidha ku-share experience au kujigamba/kujitapa; hata ukinifata PM hutapaata msaasa wowote kwa sababu hata mm namtegemea KAKA kwa 99.99%





Back to the tread.



Binafsi nimechanjia dawa nyingi sana kiasi kwamba zingine sijui Kama Bado znafanya kazi au zilishakufa!!



Baadhi ya nilizochanjia ni hizi



1 Zindiko la mwili dhidi ya wachawi × nyingi



2 Zindiko la limbwata × 2



3 kinga dhdi ya kuumwa/kugongwa na nyoka × 2



4 kinga ya sumu ya kuwekewa kwenye chakula au kinywaji ×1(Kuna uzi humu niliezea)



5 kidono × 3 (kinga ya kisu, mapanga na silaha za ncha kali)



Katika dawa zote hizo, 99.99% ananifanyia brother yetu mkubwa (sio mganga anajua dawa tu), huyo ya kidono najua kila kitu hadi kutengeneza..ntaelezea hapa chini.



DAWA NINAZOTAMANI KUCHANJIA





1 kinga ya risasi



2 dawa ya kuamsha machale



3 KINKUTI (kuamsha nguvu kwenye mapigano)..







JINSI YA KUTENGENEZA DAWA YA KIDONO





MAHITAJI



1 Kuna miti inaota kwenye vichuguu, ina miba fln iv af inatoa madude fln hivi Kama matunda yanayojiviringisha pamoja Kama fungu yakikomaa yanakuwa meusi (hayo hayo Sasa)



2 magamba ya kakakuona



3 chungu 1 kipya(cha kukaangia hayo madude ya 1 na magamba ya kakakuona



4 marando



5 Gongo



6 wembe



7 panga



8 bakuli jeupe



NB.mahitaji 1-3 hayapaswi kuingia ndani ya nyumba yoyote kabla hayajatengenezwa kuwa dawa.





JINSI YA KUTENGENEZA







1 Weka mahitaj namba 1 na 2 kwenye chungu kipya, (cha mfinyanzi/udongo)



2 tenga chungu hucho kwenye moto, anza kukaanga bila maji yyte, kaanga hadi yaanze kam kuungulia hivi.



3 epua kwenye moto, yaweke kwenye kinu uyatwange upate unga mlaini.



4 Chukua chungu ulichotumia(kikishapoa) kirushe juu ya nyumba kikapasukie hukoo nyuma, hata kisipopasuka SAWA, kikubw kipite juu ya nyumba kiangukie nyuma.



HAPA DAWA IMEKAMILIKA, TAYARI KWA KUCHANJA/KUCHANJWA.



JINSI YA KUCHANJA.



Kabla hujaanza kuchanja, fanya haya kwanza;



a) Twanga marando upate Kama viugali ugali hivi vya hayo marando



b)weka panga kwenye moto



c) uwe ushanunua gongo hata kikombe cha chai 1 kinatosha sana.



KUCHANJA





1 Chanja chale kuzunguka(mzunguko) kifua au chini kidogo ya kifua.



2 chanja tena chale kuzunguka/mzunduko chini kidogo ya kitovu



3 chanja chale kuzunguka goti, enka (ankle) kwa kila mguu,



4 chanja chale kuzunguka kiwiko na maungio ya kiganja (wrists) kwa kila mkono



5 chukua ule ugali ugali(marando uliyotwanga) uwe unachovya kwenye dawa ndo uwe unapaka dawa kwenye chale kwa kusugua sugua ukianza na pale ulipoanzia kuchanja.



6 chukua dawa iliyobaki, iweke kwenye bakuli jeupe,



7 toa upanga kwenye moto ukiwa mwekundu



8 Chukua GONGO mkono 1, na upanga mkono mwingine, nyunyiza GONGO kwenye upanga wa moto juu ya lile bakuli lenye dawa ili ile gongo inayofurumia kwenye upanga wa moto iangukie kwenye bakuli lenye dawa.



8 mpe huyo uliemchanja ANYWE huo mchanganyiko wa gongo (iliyofurumia kwenye upanga wa moto) na dawa kwenye bakuli.





Hapo dawa ya kidono imekamilika.



MIIKO



1 Usianzishe ugomvi

2 usile maini ya aina yyte

3 usile chakula cha matembele





USHIRIKINA RIGHT?????



but We call it NATURAL SCIENCE OF NATURE!!





