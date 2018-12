Wakili Yakub: Mbowe hawezi kuwa mfungwa wa kisiasa

MWEMBESI ONE said: MBOWE HAWEZI KUWA MFUNGWA WA KISIASA



Waraka wa BASHIR YAKUB

Mbowe sio mfungwa wa kisiasa. Kwanza sio mfungwa ni Mahabusu. Mfungwa ni yule ambaye tayari amesomewa hukumu, akatiwa hatiani, na sasa anatumikia kifungo. Huyo ndiye huitwa mfungwa kisheria(prisoner).



Aliyekosa dhamana kwasababu yoyote ile, na ambaye kesi yake bado haijatolewa hukumu, huyo ni mahabusu

kisheria (remandee). Ni muhimu kuliweka sawa hili. Labda wawaite Mahabusu wa kisiasa.



Yawezekana watu wamesafiri mbali kufanya mkutano na bado wakawa zero huko wasijue hata wanachoongea.



Lakini ngoja tutumie neno mfungwa ili tuendane nao sawia. Ni hivi, ufungwa wa kisiasa wa Mbowe na Esther unatoka wapi ?. Wanakuwaje wafungwa wa kisiasa ?.



Kwanini watu wanabadili ajenda kutoka kilichotokea kwenda ambacho hakijatokea. Kilichotokea kipo kwenye maswali na majibu haya;



SWALI : walikuwa na kesi Kisutu, hawakuwa na kesi.

JIBU : walikuwa na kesi, na ni namba 112 / 2018.



SWALI : kosa/kesi waliyokuwa nayo inadhaminika kisheria, haidhaminiki.

JIBU : inadhaminika, makosa waliyoshitakiwa nayo yalikuwa ni kufanya mikusanyiko na maandamano yasiyo halali, na haya yana dhamana.



SWALI : haki yao ya dhamana walipewa, hawakupewa.

JIBU : walipewa, wakadhaminiwa, wakawa nje.



SWALI : kisheria dhamana hutolewa kwa masharti, au bila masharti.

JIBU : kisheria dhamana hutolewa kwa masharti.



SWALI : walipopewa dhamana walipewa masharti, hawakupewa masharti.

JIBU : walipewa masharti.



SWALI : je moja ya masharti ilikuwa ni ulazima wa kufika mahakamani kila siku ya kesi, ama hapana.

JIBU : ndio, moja ya masharti ilikuwa ni lazima kufika mahakamani siku ya kesi.



SWALI : je walikiuka sharti hilo, au hawakulikiuka.

JIBU: ndio walikiuka sharti hilo, Novemba mosi,na Novemba 8 hawakufika mahakamani.



SWALI : walikuwa na sababu za msingi za kutofika au hawakuwa nazo.

JIBU : hawakuwa nazo. Alipoulizwa mdhamini alipo Mbowe,akasema ameugua ghafla na kukimbizwa South Afrika.Mbowe mwenyewe alipoulizwa akasema alikuwa Marekani, na ushahidi mwingine unaonesha alienda Ubelgiji na Dubai akiwa bukheri wa afya.



Huyo Esther majibu yake yalikuwa mepesi tu, kuwa alikuwa anahudhuria vikao vya kibunge Burundi.



SWALI : sheria inayoongoza wananchi wote inasemaje kuhusu mtuhumiwa kukiuka dhamana.

JIBU : inasema kukiuka masharti ya dhamana ni kosa, adhabu yake yaweza kuwa kumfutia mtuhumiwa dhamana kama yupo, kifungu cha 58 Sheria Mwenendo Kesi za Jinai. Na kama amepotea kabisa ni kumkamata mdhamini wake.



SWALI: je hatua hiyo ndiyo iliyochukuliwa na mahakama au imezidishwa.

JIBU: hatua ya kufutiwa dhamana ndiyo iliyochukuliwa na mahakama wala haikuzidishwa.



SWALI: je wanasiasa wengine walioshitakiwa na Mbowe na Esther kwa makosa yaleyale, ambao hawajakiuka masharti ya dhamana wako ndani au wako nje kwa dhamana.

JIBU: Mashinji,Mnyika,Msigwa,Salum Mwalim,Mdee,Heche,Bulaya wako nje kwa dhamana kwa makosa yaleyale ya Mbowe na Esther kwasababu hawajakiuka masharti.



Haya turudi mezani sasa, ufungwa wa kisiasa uko wapi. Ni siasa ipi iliyowafunga.Ni lipi haliko wazi. Ni wapi wameonewa. Halafu ukiitwa Nyumbu ulalamike.



Ni watu wangapi mitaani wamefutiwa dhamana kwa makosa kama hayahaya. Kwanini tunawakabidhi wakina Zitto akili zetu watusaidie kufikiri. Kwa nini tunasaidia kupush ajenda za watu.



Tumalize hivi, yeyote anayesema wakina Mbowe ni wafungwa wa kisiasa akujibie maswali mawili tu. Moja, WALIKIUKA MASHARTI YA DHAMANA AU HAWAKUKIUKA, Pili, KISHERIA MOJA YA ADHABU YA KUKIUKA DHAMANA NI KUFUTIWA DHAMANA AMA HAPANA. Akisema sio, basi wale jamaa ni wafungwa wa kisiasa. Click to expand...

One needs to cast nets wider to debate on this! The issue should be looked in totality of events leading to theirincarceration!