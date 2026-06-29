Waislamu wanajuaje majina ya Kaini, Habili na Hawa wakati hayapo kwenye Quran?

Yoda
JF-Expert Member
- Jul 22, 2018
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Kuna jambo linanichanganya Waislamu wanaposema Injili/Biblia na Taurati vimeharibiwa au kupotoshwa,
Ikiwa Qurani inasema mambo mengine waulizwe wayahudi au watu wa Kitabu wakati Taurati na Injili zinapingana nayo, basi Quran inajipinga na hivyo ni ya uongo. Ikiwa Taurati na Injili zimeharibiwa au zimepotoshwa, basi kwa mujibu wa hoja hiyo hiyo, Quran bado ni ya uongo kwa sababu inazithibitisha inapotumia baadhi ya rejea zake, huu ni mkanganyiko.
Mfano mmojawapo ni kwamba Kaini, Habili na Hawa hawajatajwa kwenye Quran hivyo ili Muislamu awajue anahitaji kuwasoma kwenye Biblia au Taurati, Sasa ukisema hivi vitabu vimeharibiwa ina maana huwezi kujua majina ya watoto na mke wa Adamu, ukiyakubali hayo majina yao ina maana Quran nayo pia inakuwa kwenye mkondo wa kuharibiwa au kupotoshwa.
Ikiwa Qurani inasema mambo mengine waulizwe wayahudi au watu wa Kitabu wakati Taurati na Injili zinapingana nayo, basi Quran inajipinga na hivyo ni ya uongo. Ikiwa Taurati na Injili zimeharibiwa au zimepotoshwa, basi kwa mujibu wa hoja hiyo hiyo, Quran bado ni ya uongo kwa sababu inazithibitisha inapotumia baadhi ya rejea zake, huu ni mkanganyiko.
Mfano mmojawapo ni kwamba Kaini, Habili na Hawa hawajatajwa kwenye Quran hivyo ili Muislamu awajue anahitaji kuwasoma kwenye Biblia au Taurati, Sasa ukisema hivi vitabu vimeharibiwa ina maana huwezi kujua majina ya watoto na mke wa Adamu, ukiyakubali hayo majina yao ina maana Quran nayo pia inakuwa kwenye mkondo wa kuharibiwa au kupotoshwa.