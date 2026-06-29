Waislamu wanajuaje majina ya Kaini, Habili na Hawa wakati hayapo kwenye Quran?

Al-Ma'idah aya ya 27:



"Na wasomee kwa haki habari za wana wawili wa Adam, walipotoa sadaka. Ikakubaliwa kutoka kwa mmoja wao, na haikukubaliwa kutoka kwa yule mwingine. Akasema: 'Hakika nitakuua.' Akasema: 'Hakika Mwenyezi Mungu huwapokea (matendo) kutoka kwa wenye kumcha.'" (Qur'an 5:27)





Aya ya 28:

"Ukikinyoosha mkono wako ili kuniua, mimi sitanyoosha mkono wangu kukuua. Hakika mimi namuogopa Mwenyezi Mungu, Mola wa walimwengu."



Aya ya 30:

"Basi nafsi yake ikamshawishi kumuua ndugu yake, akamuua, na akawa miongoni mwa waliopata hasara."

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Haabil na Qaabil wamezungimziwa hapo!!!



Ufafanuzi kwenye hiyo aya ili kuwafahamu unaipata kwenye tafsiri.



Na tafsiri kwenye Qur'an inapatikana kwa: Qur'an kwa Qur'an, Qur'an kwa Sunnah na Qur'an bi swahaba.