Wageni ili waje, wanapenda Kuona miji yetu, watu na vyakula sio Wanyama tu.

Ninaomba leo niwape persepctive yangu kuhusu watu wa huku nje ya Tanzania wanapofikiria kutembelea Tanzania.



Huwa wanataka kuona pia miji yetu, mahoteli, miundombinu, makazi, biashara, huduma watakazopewa wakifika, na mambo mengine ya kibinadamu.



Kwa bahati mbaya sisi tunazidisha mno kuonesha wanayama, mbuga, milima, na natural features (which is okay) lakini tukumbuke hawa jamaa si wote wanataka kuja kuona wanyama. Picha za wanyama tunazidisha mno!



Tuoneshe activities zinazoendelea huko kwenye vivutio vyetu, mfano; kwenye beach zetu wageni wategemee nini, kwenye mbuga zetu mahoteli nansehemu za kulala zikoje, mtandao wa internet ukoje huko porini, usafiri gani utawapeleka huko, usalama wa hayo maeneo, vitu gani vya kipekee ambavyo kwao havipo, na cha muhimu kuliko vyote:





Ubora wa huduma kulinganisha na bei..!!!!! Bila kusahau first impression wanapotua kwenye airport zetu (can make or break their entire experience kwa trip nzima, kwa hiyo watu wa Immigration lazima wa up their game!)



Najua kuna mengi ya kuweka ili kuji market vizuri, lakini tukijielekeza kwenye hayo ya msingi kwanza, most likely tutaanza kuvuta wageni zaidi.



#FortheSakeofMyCountry🇹🇿🇹🇿🇹🇿🇹🇿