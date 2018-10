Wafuasi wa upinzani msikubali kuingia mkenge ktk kauli za Katibu Mkuu wa CCM

Dr. BASHIRU ALLY anafanya kazi ya CCM; SIO Mpinzani; Yupo Kimkakati; Asiwapeleke 'MARIKITI'. Wafuasi wa upinzani wengi wameingia 'mkenge' na hata kuamini kwenye kauli za katibu mkuu wa CCM akidhani anaikosoa CCM na serikali ambayo inaongozwa na CCM. hapana, tushtuke, nimegoma, namwelewa tofauti!



Bashiru yupo kimkakati. Hajakosea alichosema. Amesema akijua anasema nini. Mtendaji mkuu wa CCM ana mandate ya kuingia mkutano na kikao chochote. Lakini amekuja public na kusema aliyosema. Kinachotafutwa ni mass acceptance. Na amefanikiwa. Maana wapinzani wengi kama sio wote wameingia mkenge. Bashiru kafanya lobbying. Na wapinzani wameingia kwenye mtego wake without thinking loud.



Pia, kafanikiwa sehemu kubwa kupata uungwwji mkono nje ya CCM, ndani ya CCM wenye akili wanafahamu, wametulia. Katibu mkuu yupo kazini. Huyu ni 'daktari ww sayansi ya siasa' anajua kufanya 'mind lobbying' amefanikiwa sana. Wapinzani wote sasa wanaimba jina lake. Atarudi ndani ya CCM na kutuliza mizuka kwa kuwaeleza mkakati wake ulivyofanikiwa.



Huyu ni katibu mkuu wa CCM, Mtendaji mkuu wa chama ambacho kinaongoza serikali, chama dola, kujitokeza hadharani na kusema aliyosema kuisema CCM sio bahati mbaya, ile njia ys kivita katika siasa. Tukae chonjo. Tuishi nao kwa akili nyingi. CCM sio mafala hivyo kama tunavyodhani. Wapo Makini. Tusiwachukulie POA!



JPM ni mwanasiasa kweli-kweli, anajua siasa, na ukitaka kuona hilo tazama namna alivyoiweka CCM kimya hata Nyakato hizi ambazo wengi hawakubaliani na uongozi wake ww mabavu ndani ya chama, kuleta watu wapya na kuwapa nafasi, hata hi nunua-nunua wanasiasa wa upinzani, ni Hesabu ya kisiasa kuonesha kukubalilka ndani na nje ya chama.



Bahati mbaya sana. upinzani unafikiri katibu mkuu wa CCM yupo pale kuwapa msaada. Yule ni katibu mkuu wa CCM. sio vinginevyo. Anafanya yote kwa ajili ya existence ya CCM. Anatumia 'spinning codes' anafanikiwa. Ni mtaalam wa siasa amefundisha na kuishi siasa. UPINZANI lazima waache kuendeshwa na mitazamo ya kutafuta mianya laini ya kufanya siasa.



Viongozi wa upinzani wanapaswa kuelewa uzito na umuhimu wa kauli ya Bashiru Ally kuhusu chaguzi na wapiga kura. Kosa kubwa ambalo watalifanya wapinzani ni kukosa umakini. Wengi wanadhania Dr. Bashiru ameropoka, amekosea, ameiabisha CCM. Hapana, nia ya Bashiru ilikuwa kujibu mapigo ya CHADEMA kususa uchaguzi kwa sababu ni tatizo kubwa kwa CCM going forward.



Yeye kama mtendaji mkuu wa Ma-CCM sasa is on-record kitaifa na kimataifa kwamba sio opposition tu bali pia CCM inasumbuliwa na tatizo la wapiga kura turnout during elections lakini very smartly kwa kurusha dongo kwa CCM ya zamani i.e. 2010 (hakusema hii ya sasa), CCM ambayo CHADEMA kiongozi wake alishasema kwamba ilikuwa bora kiutawala kuliko CCM ya Jiwe.



We need to be smarter than that otherwise agenda ya kususa uchaguzi ndio inatuponyoka taratibu. CCM watafanya uchaguzi, watajitokeza wapiga kura wachache, CHADEMA hawatashiriki but CCM will prevail kwa hoja kwamba "tunalitambua, halitufurahishi, litafanyiwa kazi", siku zinaenda, ujanja-ujanja wao mwingine unatengenezwa, watanzania kama kawaida wana short memory, maisha yanaenda...



#MMM