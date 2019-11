Wafahamu Baadhi Ya Watu Waliotaka Kumkwamisha Joseph Stalin Na Jinsi Walivyoshughulikiwa Kikamilifu.

Wadau Wapo Watu Wachache waliojaribu Kumkwamisha Kiongozi Mkuu wa Urusi Joseph Stalin.Wasaliti hao you walisakwa kila kona Duniani akiwamo Leon aliyekimbilia Mexico. Hata hivyo hitting squad ya nguvu ikiongozwa na Ramon Mercader ilimfuata huko huko na kufanikiwa kummaliza August 1940.Ikumbukwe kuwa Joseph Stalin ndiye Kiongozi aliyeifanya Urusi kuwa Taifa lenye nguvu kubwa Duniani Kiuchumi na Kijeshi. Alikuwa Mzalendo akijitoa kwa nguvu zote kuhakikisha Nchi yake inaondokana na Umasikini na unyonyaji wa Mabeberu.Ramon Mercader alipewa nishani maalumu na Joseph Stalin Akiwa jela nchini Mexico baada ya kukamatwa.Maelezo Ya Mercader Baada ya Kufanikiwa Kumuua Leon Trotsky's na Akiwa Mikononi mwa Polisi wa Mexico."I laid my raincoat on the table in such a way as to be able to remove the ice axe which was in the pocket. I decided not to miss the wonderful opportunity that presented itself. The moment Trotsky began reading the article, he gave me my chance; I took out the ice axe from the raincoat, gripped it in my hand and, with my eyes closed, dealt him a terrible blow on the head"Maneno Ya Mwisho Ya Leon Trosty dakika chache kabla Ya Kifo Chake."I will not survive this attack. Stalin has finally accomplished the task he attempted unsuccessfully before"Tuna mengi ya kujifunza kupitia historia ya Urusi.Always Golden Fish Have No Hiding place!