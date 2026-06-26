Wadada wengi wa JF wanamakasiriko sana na wengi wana sura personal.

Wadada wengi wa JF wanamakasiriko sana na wengi wana sura personal.

haszu

haszu

JF-Expert Member
Joined
Oct 10, 2017
Posts
1,535
Reaction score
3,718
Kuna mmoja alipoona picha yangu akanipenda, akaisave kabisa, najua katika maisha yake yote hajawahi ku kiss na mwanaume mwenye fine lips kama zangu. Sasa anajua mimi siwezi mkubalia hata akinitongoza mana ninauhakika anasura personal ya baba mdogo. Alichoamua, kila nikiandika mambo yangu, anaituma picha yangu na kuikandia ila deep down najua anahisia na mimi baada ya kuona muonekano wangu.

Wengi wao hawana muonekano wa sura wala shape, yani akipiga passport size bila viashiria vya kike kama kusuka, hereni n.k, bas ni lazima uulize huyu ni jinsia gani. kutokana na hili ndio wanakua na hasira sana. Si wote ila majority wako hivyo.
Kama kuna anabisha mwambie atume picha ya lips kama nilivyotuma.
 
haszu said:
Kuna mmoja alipoona picha yangu akanipenda, akaisave kabisa, najua katika maisha yake yote hajawahi ku kiss na mwanaume mwenye fine lips kama zangu. Sasa anajua mimi siwezi mkubalia hata akinitongoza mana ninauhakika anasura personal ya baba mdogo. Alichoamua, kila nikiandika mambo yangu, anaituma picha yangu na kuikandia ila deep down najua anahisia na mimi baada ya kuona muonekano wangu.

Wengi wao hawana muonekano wa sura wala shape, yani akipiga passport size bila viashiria vya kike kama kusuka, hereni n.k, bas ni lazima uulize huyu ni jinsia gani. kutokana na hili ndio wanakua na hasira sana. Si wote ila majority wako hivyo.
Kama kuna anabisha mwambie atume picha ya lips kama nilivyotuma.
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Mbona kama na wewe ni ke! Yaani mwanaume unajisifia lips! Pathetic
 
Huku kijijini kuna mtu alikuwa manju wa ngoma za kisukuma bhn. Kuna siku alienda kuimba nyimbo. Mara nyingi manju ndo huwa anaanzisha halafu wengine huitikia. Siku hiyo alipandaa kwenye kichuguu bahati mbaya kumbe kulikuwa na nyoka pale bhn. Kwa vile alizoea matani sana akapaza sauti "Jamani nimeng'atwa na nyoka" badala waimbaji wamakinike wakajua ni kiitikio na wao wakaitkia "Jamani nimeng'atwa na nyoka" Manju ikabidi asisite "Nyoka kabisa kabisa". Nirudi kwa mleta mada ivi ukiulizwa una mchango gani hapa Jf na taifa kwa ujumla utajibuje? Mfano wangu unakuelenga wewe kaka coz ipo siku hata nyuzi zako zitakosa wachangiaji maana watajua yaleyale
 
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