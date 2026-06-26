Wadada wengi wa JF wanamakasiriko sana na wengi wana sura personal.

Kuna mmoja alipoona picha yangu akanipenda, akaisave kabisa, najua katika maisha yake yote hajawahi ku kiss na mwanaume mwenye fine lips kama zangu. Sasa anajua mimi siwezi mkubalia hata akinitongoza mana ninauhakika anasura personal ya baba mdogo. Alichoamua, kila nikiandika mambo yangu, anaituma picha yangu na kuikandia ila deep down najua anahisia na mimi baada ya kuona muonekano wangu.



Wengi wao hawana muonekano wa sura wala shape, yani akipiga passport size bila viashiria vya kike kama kusuka, hereni n.k, bas ni lazima uulize huyu ni jinsia gani. kutokana na hili ndio wanakua na hasira sana. Si wote ila majority wako hivyo.

Kama kuna anabisha mwambie atume picha ya lips kama nilivyotuma.