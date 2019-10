Vyakula vya watoto wenye zaidi ya miezi 6

noney said: Habari wana JF,



Wale wazazi wenzangu tuzungumzie kidogo lishe ya watoto wetu wenye umri zaidi ya miezi sita, vyakula gani amazing ambavyo ukimpikia mtoto anapenda na vinampa afya nzuri.



Mi binafsi kuna hii kitu chukua parachichi na ndizi mbivu weka maziwa fresh saga pamoja mpe mtoto anajilamba kwa utamu wake.

Maziwa gani fresh mkuu,kwa kuwa the best milk is mothers' milk.Nakubaliana na wewe kuhusu parachichi it has a very high nutritional value,but somehow low in carbohydrate content,which is compensated by carbohydrates in banana anyway.Hata hivyo unaonaje ukijaribu hii,ni mzuri pia!