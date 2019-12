VITU 9: Lazima u "DEAL" navyo KUISHI/KULELEWA katika familia za kiafrika.

manengelo said: ila.ilitusaidia sana jaman..mimi sijawah bebwa na babangu ht siku 1 ..sijawah dekezwa dekezwa ila sasa namuona hubby akiwabeba wanae mgongon kbs.. mwingine amkalie shingon hana shida ila.ilitusaidia sana jaman..mimi sijawah bebwa na babangu ht siku 1 ..sijawah dekezwa dekezwa ila sasa namuona hubby akiwabeba wanae mgongon kbs.. mwingine amkalie shingon hana shida Click to expand...

hahah aisee same here, babaangu hajawahi kuwa romantic na mtoto kabisa! Always alitaka niwe independent kwanza ukauzu wake tu hakuwahi kuwa best yangu utotoni. At least my brother ndio alikuwa ananipenda sana, sister wangu tulikuwa kama paka na panya dkk 2 mbele lazma tuzinguane tu on and off!