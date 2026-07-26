Vijana hawa wanatafutwa, kama ukiwaona zawadi nono itatolewa

33 reactions · 16 comments | Ndugu wa hawa vijana tuna omba watafutwe mapema sana siyo kwa ubaya lakini. #fblifestyle | Mastory Yetu Ndugu wa hawa vijana tuna omba watafutwe mapema sana siyo kwa ubaya lakini. #fblifestyle

Habari ya leo ! Matumaini Yangu mko vizuri.Kuna video mewawekea ya hawa vijana ninawatafuta sana na lengo ni kuwapa semina ya matumizi mazuri ya mtandao na madhara ya matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii.Kama umewahi kuwaona au unawafahamu nitashukuru ukinisaidia kuwapata.Video yao hii hapa chini.