Vijana hawa wanatafutwa, kama ukiwaona zawadi nono itatolewa

Vijana hawa wanatafutwa, kama ukiwaona zawadi nono itatolewa

Sprouts pre School

Sprouts pre School

Member
Joined
Jul 15, 2026
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Habari ya leo ! Matumaini Yangu mko vizuri.

Kuna video mewawekea ya hawa vijana ninawatafuta sana na lengo ni kuwapa semina ya matumizi mazuri ya mtandao na madhara ya matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii.

Kama umewahi kuwaona au unawafahamu nitashukuru ukinisaidia kuwapata.

Video yao hii hapa chini.

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33 reactions · 16 comments | Ndugu wa hawa vijana tuna omba watafutwe mapema sana siyo kwa ubaya lakini. #fblifestyle | Mastory Yetu

Ndugu wa hawa vijana tuna omba watafutwe mapema sana siyo kwa ubaya lakini. #fblifestyle
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changamoto hayo ndio maudhui yanayo tazamwa kwa kiasi kikibwa, nami ni mmoja wapo wa walioongeza idadi ya watazamaji kupitia link hio.

wanao sema usisambaze maudhui mabaya wana maana sana.
 
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