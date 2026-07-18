VIDEO: Capt. Traore azuia Shariah law, awazuia Imams wote walio enda kusoma Saudia kurudi Burkina Faso

"Mimi ni Mwislamu, lakini kila mtu nchini Burkina Faso ana haki ya kufuata dini yake mwenyewe.



Hakutakuwa na shariah law katika nchi hii. Kwa wale Waburkinabe wanaosoma sheria ya Sharia nchini Saudi Arabia, msirudi Burkina Faso.



Badala ya kujifunza maarifa na ujuzi wa kiteknolojia unaoweza kusaidia kuendeleza nchi yetu, mlichagua kusoma sheria ya Sharia. Bakini huko huko mliko, hamtaruhusiwa kurudi hapa." - Rais Traore



Yeye anajua kwamba dini ni nyenzo tu! Kama tukiwa na viongozi kama huyu, Afrika