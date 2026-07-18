VIDEO: Capt. Traore azuia Shariah law, awazuia Imams wote walio enda kusoma Saudia kurudi Burkina Faso

VIDEO: Capt. Traore azuia Shariah law, awazuia Imams wote walio enda kusoma Saudia kurudi Burkina Faso

Kinjekitile Jr

Kinjekitile Jr

JF-Expert Member
Joined
Dec 12, 2021
Posts
599
Reaction score
1,765
"Mimi ni Mwislamu, lakini kila mtu nchini Burkina Faso ana haki ya kufuata dini yake mwenyewe.

Hakutakuwa na shariah law katika nchi hii. Kwa wale Waburkinabe wanaosoma sheria ya Sharia nchini Saudi Arabia, msirudi Burkina Faso.

Badala ya kujifunza maarifa na ujuzi wa kiteknolojia unaoweza kusaidia kuendeleza nchi yetu, mlichagua kusoma sheria ya Sharia. Bakini huko huko mliko, hamtaruhusiwa kurudi hapa." - Rais Traore

Yeye anajua kwamba dini ni nyenzo tu! Kama tukiwa na viongozi kama huyu, Afrika
 
Safi sana sio huku ccm
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Kinjekitile Jr said:
"Mimi ni Mwislamu, lakini kila mtu nchini Burkina Faso ana haki ya kufuata dini yake mwenyewe.

Hakutakuwa na shariah law katika nchi hii. Kwa wale Waburkinabe wanaosoma sheria ya Sharia nchini Saudi Arabia, msirudi Burkina Faso.

Badala ya kujifunza maarifa na ujuzi wa kiteknolojia unaoweza kusaidia kuendeleza nchi yetu, mlichagua kusoma sheria ya Sharia. Bakini huko huko mliko, hamtaruhusiwa kurudi hapa." - Rais Traore

Yeye anajua kwamba dini ni nyenzo tu! Kama tukiwa na viongozi kama huyu, Afrika
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Na huyu ni dikteita bile vile, sijui kwanini mnamshabikia
 
"Mimi ni Muislamu, lakini kila mtu nchini Burkina Faso ana haki ya kufanya ibada ya dini yake.

Hakutakuwa na Sharia law au upumbavu kama huo katika nchi hii kamili. Kwa wale waburkina Faso wanaosoma sheria ya Sharia nchini Saudi Arabia, msirudi Burkina Faso.

Badala ya kupata maarifa na ujuzi wa kiteknolojia unaoweza kusaidia kuendeleza nchi yetu, mlichagua kusoma sheria ya Sharia. Kaa huko mlipo, hamtaruhusiwa kurudi hapa." - Rais Traore
Anajua dini ni nyenzo sio kipaumbele cha maendeleo,Tukiwa na viongozi kama hawa Afrika itabadilika. 100
 

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Wabaki huko huko wasenge kweli wanaenda huko kusoma upumbavu wanapandikizwa ujinga halafu wakirudi nchini wanaanza kuhusika kwenye kuwapumbaza watu ,


Ila inastaajabisha sana 😄

Hiyo elimu ya Sheria law inaweza kuleta mapinduzi Gani ya maendeleo ktk huu ulimwengu wa Sasa !!!!? Period
 
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