'Vestiges' kwenye miili ya wanyama, ushahidi tosha kwamba hatukuumbwa, bali tuli-'evolve' kuwa tulivyo

FRANCIS DA DON said: Acha miaka, wewe nenda gym kwa miezi miwili tu, mwiki wako utabadilika kukingana na mazingira mapya ya mazoezi magumu, misuli ya mwili itaimarika.., ila kuna changes za muda mrefu ambazo hutumia hata miaka milioni 200 na kuendelea.., mfano kuna samaki wanaotembea ardhini kisha wanarudi majini, yaani yale mapezi yao wanayatumia kama miguu.. Click to expand...

Wazani io ya gym mabadiliko yake yanahusiana chochote na kilichoong3lewa kwenye mada ya thead?Kwahiyo mfano binadamu wa sasa na yule wa miaka ilee unaemsema alikua na mkia,genetically do you think they were related or are they still in the same specie?