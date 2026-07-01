Uzi wa Kumbukumbu: Wazee wa miaka ya 70, 80, na 90 tukutane hapa kushusha picha za vitu vyetu vya zamani na ku share story ya vitu hivi

Ramsy Dalai Lama
Senior Member
- Apr 5, 2021
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Habari za muda huu wana-JamiiForums,
Kuna wakati unakaa na kutafakari jinsi maisha yalivyobadilika kwa kasi sana hasa kwa sisi tuliobahatika kuzaliwa na kukulia katika miaka ya 1970, 1980, na 1990. Utoto wetu ulikuwa wa kipekee na ulitengenezwa na vitu rahisi sana lakini vyenye thamani kubwa mioyoni mwetu kama kumbukumbu.
Leo nimeona nifungue uzi huu ili turudishe nyuma mishale ya saa na kukumbushana yale maisha ya "kitambo" au "zilipendwa". Kuanzia mavazi yetu maarufu kama vile viatu vya plastiki vya Chachacha (Jelly shoes), mafuta ya mgando ya Kasuku au Raha, michezo ya kombolela na rede, hadi vifaa vya shule kama vile madaftari ya Kasuku ya mistari mekundu na penseli za Steadtler. Ilikuwa ni enzi za furaha ya kweli, upendo wa ujirani, na ubunifu mkubwa bila hata ya kuwa na technology kubwa.
Lengo la uzi huu ni kukumbushana vitu vya kitambo hiyo vilivyotengeneza utoto wetu.
Wewe kama ulikuwepo enzi hizo:
naanza viatu vya Chachacha
Kuna wakati unakaa na kutafakari jinsi maisha yalivyobadilika kwa kasi sana hasa kwa sisi tuliobahatika kuzaliwa na kukulia katika miaka ya 1970, 1980, na 1990. Utoto wetu ulikuwa wa kipekee na ulitengenezwa na vitu rahisi sana lakini vyenye thamani kubwa mioyoni mwetu kama kumbukumbu.
Leo nimeona nifungue uzi huu ili turudishe nyuma mishale ya saa na kukumbushana yale maisha ya "kitambo" au "zilipendwa". Kuanzia mavazi yetu maarufu kama vile viatu vya plastiki vya Chachacha (Jelly shoes), mafuta ya mgando ya Kasuku au Raha, michezo ya kombolela na rede, hadi vifaa vya shule kama vile madaftari ya Kasuku ya mistari mekundu na penseli za Steadtler. Ilikuwa ni enzi za furaha ya kweli, upendo wa ujirani, na ubunifu mkubwa bila hata ya kuwa na technology kubwa.
Lengo la uzi huu ni kukumbushana vitu vya kitambo hiyo vilivyotengeneza utoto wetu.
Wewe kama ulikuwepo enzi hizo:
- Ni kitu gani, chakula, vazi, au mchezo gani wa zamani ukiukumbuka unatamani muda urudi nyuma?
- Una kumbukumbu gani ya kipekee na viatu hivi vya Chachacha au vifaa vingine vya zamani?
naanza viatu vya Chachacha