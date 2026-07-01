Uzi wa Kumbukumbu: Wazee wa miaka ya 70, 80, na 90 tukutane hapa kushusha picha za vitu vyetu vya zamani na ku share story ya vitu hivi

Uzi wa Kumbukumbu: Wazee wa miaka ya 70, 80, na 90 tukutane hapa kushusha picha za vitu vyetu vya zamani na ku share story ya vitu hivi

Ramsy Dalai Lama

Ramsy Dalai Lama

Senior Member
Joined
Apr 5, 2021
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Habari za muda huu wana-JamiiForums,

Kuna wakati unakaa na kutafakari jinsi maisha yalivyobadilika kwa kasi sana hasa kwa sisi tuliobahatika kuzaliwa na kukulia katika miaka ya 1970, 1980, na 1990. Utoto wetu ulikuwa wa kipekee na ulitengenezwa na vitu rahisi sana lakini vyenye thamani kubwa mioyoni mwetu kama kumbukumbu.

Leo nimeona nifungue uzi huu ili turudishe nyuma mishale ya saa na kukumbushana yale maisha ya "kitambo" au "zilipendwa". Kuanzia mavazi yetu maarufu kama vile viatu vya plastiki vya Chachacha (Jelly shoes), mafuta ya mgando ya Kasuku au Raha, michezo ya kombolela na rede, hadi vifaa vya shule kama vile madaftari ya Kasuku ya mistari mekundu na penseli za Steadtler. Ilikuwa ni enzi za furaha ya kweli, upendo wa ujirani, na ubunifu mkubwa bila hata ya kuwa na technology kubwa.

Lengo la uzi huu ni kukumbushana vitu vya kitambo hiyo vilivyotengeneza utoto wetu.

Wewe kama ulikuwepo enzi hizo:
  • Ni kitu gani, chakula, vazi, au mchezo gani wa zamani ukiukumbuka unatamani muda urudi nyuma?
  • Una kumbukumbu gani ya kipekee na viatu hivi vya Chachacha au vifaa vingine vya zamani?
Weka picha au taja jina la kitu hicho hapa chini tuchat na kukumbushana enzi zetu za dhahabu!

naanza viatu vya Chachacha
chachacha shoes.jpg
 
wall clock.jpg
Antique wall Clock.jpg

Mnakumbuka hizi saa za ukutani?
Saa hizi za ukutani ulikuwa urembo wa wa hadhi kidogo wa sebule zetu za zamani. kuna hiyo yenye urembo wa maua na halafu kuna hii saa kubwa ya mbao yenye mnyororo na kengele ya chini (Pendulum Wall Clock) ilikua ikitoa ule mlio wa 'dong! dong! dong!' zilitawala sana sebule za Kitanzania miaka ya 1990 na mwanzoni mwa miaka ya 2000.
 
Ramsy Dalai Lama said:
View attachment 3619812View attachment 3619813
Mnakumbuka hizi saa za ukutani?
Saa hizi za ukutani ulikuwa urembo wa wa hadhi kidogo wa sebule zetu za zamani. kuna hiyo yenye urembo wa maua na halafu kuna hii saa kubwa ya mbao yenye mnyororo na kengele ya chini (Pendulum Wall Clock) ilikua ikitoa ule mlio wa 'dong! dong! dong!' zilitawala sana sebule za Kitanzania miaka ya 1990 na mwanzoni mwa miaka ya 2000.
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Daah! Mkuu umenikumbusha mbali hiyo saa ya juu hapo ilikuwepo nyumbani kwetu na ilikuwa na kawaida kila ikigota labda ni saa moja kamili basi lazima ipige kamziki flani hivi.
 
Yagi TV Antenna.jpg
Yagi TV Antenna 2.jpg

Enzi hizo kabla ya ving'amuzi, mechi ya mpira au taarifa ya habari au movie ikianza kukata nakuja chenga, lazima mtu mmoja (kawaida sisi ambao tulikua watoto) utumwe nje kwenda kuizungusha hii antena huku wa ndani anapiga kelele: "Hapo hapo...rudisha kidogo... picha imekuja, acha hapo hapo!"...wewe huko nje unakua tu upo "hapo je?...teyari?"
 
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