Uzi wa kuleta ushahidi ni lini WaMorocco walisema wao sio Waafrika

Propaganda za kusema walisema wao sio Waafrika zimeenea sana na wabongo pamoja na waafrika wengine tumechukua kwa chuki mno na kwa mkumbo . Ni chuki tu na umasikini.Hii Post Captain Hakimi akisema kabisa kuwa yuko anajivunia kuwakilisha afrika katika pres conference na post match interview lakini haitrend Wala kuzungumziwa kabisa , ila chuki inaenea kwa Kasi mno