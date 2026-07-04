Uzi wa kuleta ushahidi ni lini WaMorocco walisema wao sio Waafrika

Walijitoa AU kwa sababu za kisiasa na hazitokani na mambo ya michezo. Morrocco hawakukubaliana na Umoja wa Afrika kuitambua Sahara Magharibi kama nchi tofauti na Morrocco. Kumbuka Morrocco wanaikalia nchi hii kwa muda mrefu sasaWalijitoa kwenye AU wakarudi 2017.. wamekaa nje ya AU kwa miaka 33..
Haikuwa fair kabisa...wakati huo Morocco kilichowauma zaidi ni kuona Ufaransa anajimilikia kisiwa cha Mayotte huko Comorro Archipelago halafu OAU wapo kimya tu!Walijitoa AU kwa sababu za kisiasa na hazitokani na mambo ya michezo. Morrocco hawakukubaliana na Umoja wa Afrika kuitambua Sahara Magharibi kama nchi tofauti na Morrocco. Kumbuka Morrocco wanaikalia nchi hii kwa muda mrefu sasa
Hao walikuwa wana yao tu..Walijitoa AU kwa sababu za kisiasa na hazitokani na mambo ya michezo. Morrocco hawakukubaliana na Umoja wa Afrika kuitambua Sahara Magharibi kama nchi tofauti na Morrocco. Kumbuka Morrocco wanaikalia nchi hii kwa muda mrefu sasa
Hao wanaongea baada ya kuambiwa ukweli mchungu...Propaganda za kusema walisema wao sio Waafrika zimeenea sana na wabongo pamoja na waafrika wengine tumechukua kwa chuki mno na kwa mkumbo . Ni chuki tu na umasikini.
Hii Post Captain Hakimi akisema kabisa kuwa yuko anajivunia kuwakilisha afrika katika pres conference na post match interview lakini haitrend Wala kuzungumziwa kabisa , ila chuki inaenea kwa Kasi mnoView attachment 3622658
Kwa hilo nawapongeza, AU upuuzi mtupu wamejaa madikteta na mafisadi tupu..!!Walijitoa kwenye AU wakarudi 2017.. wamekaa nje ya AU kwa miaka 33..
Ukiwa Morocco kwa ndege ni dakika 45 umefika Spain.. hivyo jamaa hujikuta wao ni waUlaya..Kwa hilo nawapongeza , AU upuuzi mtupu wamejaa madikteta na mafisadi tupu..!!
Hata Uingereza haipo EUHizi kelele zimekua nyingi sana zikiwatuhumu hawa Wamorocco waliwakataa Wafrika.
Ni vyema tukashare ushahidi na sisi wengine tuliopitwa tujionee.
Leta ushahidi boss, maneno ya nini?Hao wanaongea baada ya kuambiwa ukweli mchungu...
Hawa wangekubaliwa na EU leo hii wasingejiita Waafrika tena..
EU waliwanawa kwa vigezo vya kijiografia, baada ya hapo wakaona wajiunge tena AU kwa ajili ya interests zao na masuala ya kiuchumi...
Lakini Morocco walishaikataa Africa, tusirembe maneno ..
Hii alitamka kama kujaribu kufuta ile statement ya mchezaji mwenzake mara baada ya kufuzu hatua ya nusu fainali world cup iliyopita huku Qatar. Actually ni damage control.Propaganda za kusema walisema wao sio Waafrika zimeenea sana na wabongo pamoja na waafrika wengine tumechukua kwa chuki mno na kwa mkumbo . Ni chuki tu na umasikini.
Hii Post Captain Hakimi akisema kabisa kuwa yuko anajivunia kuwakilisha afrika katika pres conference na post match interview lakini haitrend Wala kuzungumziwa kabisa , ila chuki inaenea kwa Kasi mnoView attachment 3622658
Hii naikumbuka piaHii alitamka kama kujaribu kufuta ile statement ya mchezaji mwenzake mara baada ya kufuzu hatua ya nusu fainali world cup iliyopita huku Qatar. Actually ni damage control.