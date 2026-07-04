Uzi wa kuleta ushahidi ni lini WaMorocco walisema wao sio Waafrika

Uzi wa kuleta ushahidi ni lini WaMorocco walisema wao sio Waafrika

100 others said:
Walijitoa kwenye AU wakarudi 2017.. wamekaa nje ya AU kwa miaka 33..
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Walijitoa AU kwa sababu za kisiasa na hazitokani na mambo ya michezo. Morrocco hawakukubaliana na Umoja wa Afrika kuitambua Sahara Magharibi kama nchi tofauti na Morrocco. Kumbuka Morrocco wanaikalia nchi hii kwa muda mrefu sasa
 
Sesten Zakazaka said:
Walijitoa AU kwa sababu za kisiasa na hazitokani na mambo ya michezo. Morrocco hawakukubaliana na Umoja wa Afrika kuitambua Sahara Magharibi kama nchi tofauti na Morrocco. Kumbuka Morrocco wanaikalia nchi hii kwa muda mrefu sasa
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Haikuwa fair kabisa...wakati huo Morocco kilichowauma zaidi ni kuona Ufaransa anajimilikia kisiwa cha Mayotte huko Comorro Archipelago halafu OAU wapo kimya tu!
 
Sesten Zakazaka said:
Walijitoa AU kwa sababu za kisiasa na hazitokani na mambo ya michezo. Morrocco hawakukubaliana na Umoja wa Afrika kuitambua Sahara Magharibi kama nchi tofauti na Morrocco. Kumbuka Morrocco wanaikalia nchi hii kwa muda mrefu sasa
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Hao walikuwa wana yao tu..
Morocco ilidharau maamuzi ya OAU sasa AU.. ...

Walijisogeza na kuomba wajiunge na EU lakini hawakufanikiwa.. wamekaa miaka zaidi ya 30 wakiwa si mwanachama wa AU..

Ina maana EU wangekubali wasingejiunga na AU tena.. hao ni wabaguzi tu..
 
Propaganda za kusema walisema wao sio Waafrika zimeenea sana na wabongo pamoja na waafrika wengine tumechukua kwa chuki mno na kwa mkumbo . Ni chuki tu na umasikini.

Hii Post Captain Hakimi akisema kabisa kuwa yuko anajivunia kuwakilisha afrika katika pres conference na post match interview lakini haitrend Wala kuzungumziwa kabisa , ila chuki inaenea kwa Kasi mno
IMG_20260704_223707.jpg
 
adriz de mbusii said:
Propaganda za kusema walisema wao sio Waafrika zimeenea sana na wabongo pamoja na waafrika wengine tumechukua kwa chuki mno na kwa mkumbo . Ni chuki tu na umasikini.

Hii Post Captain Hakimi akisema kabisa kuwa yuko anajivunia kuwakilisha afrika katika pres conference na post match interview lakini haitrend Wala kuzungumziwa kabisa , ila chuki inaenea kwa Kasi mnoView attachment 3622658
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Hao wanaongea baada ya kuambiwa ukweli mchungu...

Hawa wangekubaliwa na EU leo hii wasingejiita Waafrika tena..

EU waliwanawa kwa vigezo vya kijiografia, baada ya hapo wakaona wajiunge tena AU kwa ajili ya interests zao na masuala ya kiuchumi...

Lakini Morocco walishaikataa Africa, tusirembe maneno ..
 
100 others said:
Hao wanaongea baada ya kuambiwa ukweli mchungu...

Hawa wangekubaliwa na EU leo hii wasingejiita Waafrika tena..

EU waliwanawa kwa vigezo vya kijiografia, baada ya hapo wakaona wajiunge tena AU kwa ajili ya interests zao na masuala ya kiuchumi...

Lakini Morocco walishaikataa Africa, tusirembe maneno ..
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Leta ushahidi boss, maneno ya nini?
 
adriz de mbusii said:
Propaganda za kusema walisema wao sio Waafrika zimeenea sana na wabongo pamoja na waafrika wengine tumechukua kwa chuki mno na kwa mkumbo . Ni chuki tu na umasikini.

Hii Post Captain Hakimi akisema kabisa kuwa yuko anajivunia kuwakilisha afrika katika pres conference na post match interview lakini haitrend Wala kuzungumziwa kabisa , ila chuki inaenea kwa Kasi mnoView attachment 3622658
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Hii alitamka kama kujaribu kufuta ile statement ya mchezaji mwenzake mara baada ya kufuzu hatua ya nusu fainali world cup iliyopita huku Qatar. Actually ni damage control.
 
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