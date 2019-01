Uzi maalum wa kujiunganisha na watu sahihi

Ili uweze kufikia malengo yako unahitaji watu sahihi mnaoweza kusaidiana na kubadilishana uzoefu wa kile mnachofanya ili kuweza kufikia malengo yenu; huu ni uzi kwa ajili ya kusema profile yako kwa kifupi (yaani nini unafanya na unahitaji mtu wa aina gani ili uweze kusogea hapo ulipo hata kama ni biashara unaweza ukawa unahitaji mfanyakazi/mteja, kama ni mwanafunzi unaweza ukahitaji mtu wa kusoma naye au mentor , kama ni mahusiano unahitaji mke/mume/ kama una kipaji unahitaji mfadhili/mashabiki; kama ni bidhaa unaweza ukaitangaza na kuweka mawasiliano) na unahitaji kukutana na mtu wa aina gani ili uweze kuendelea kukua ukiweza weka na mawasiliano yako hapo kama utomind ila vizuri mtu atakayekuwa interested akufuate PM ili muyajenge.

Naamini hapa kuna mtu anauhitaji mtu/watu ambao wana fanya vitu fulani ili waweze kusonga mbele.





Mfano: Mimi kwa sasa ni mwajiriwa wa taasisi fulani na pia nafanya kazi Kama Bodabodafasta kabla na baada ya kazi kwa hiyo wateja ninaoweza kuwahudima ni watu wanaokwenda posta asubuhi na baadhi ya maeneo kutokea makumbusho DSM kwani ndipo kijiwe na makazi yangu yalipo kila asubuhi naweza kupga town trip makumbusho to posta @tsh 3000 tu kwa mtu ambaye anakuwa na uhakika wa kuwa akichukuliwa either asubuhi au jioni. Pia bado naweza kufanya kazi ya delivery kwa mda wa asubuhi kila siku kabla ya saa nne asubuhi na kuanzia saa kumi jioni baada ya kazi za watu. Pia uhitaji wangu namba mbili nahitaji life mentor mtu ambaye anaweza akawa kama mshahuri wangu kimaisha kwenye eneo la biashara/kazi/mahusiano/ na maisha kwa ujumla yaani awe bright kichwani na aweze kupambana mambo vizuri.

Kwa anAyehitaji mawasiliano yangu anaweza kuja pm tuyajenge zaidi na kuweza kupeana mawasiliano yetu.

Kwa elimu ni bachelor degree; mahusiano sijaoa bado.

Umri 25.

Ni mshabiki wa timu ya simba & Liverpool. ( leo usingizi ni mnono na makali ya January simba & Liverpool wanayapunguza... just a joke ).

Born again; loves Jesus Christ as my boss on the earth and heaven (sorry kwa religionst)



Mipamgo yangu ya baadae nataka kukuza biashara yangu ya bodaboda iwe kisasa na niajiri vijana kwa ajili ya kazi hii kwa hiyo baadae nitaanza kuhitaji vijana kwa ajili kuendesha pikipiki.

Naomba kila anayekuja aje kwa ajili ya kushare kile anachoweza kutoa/kupokea kutoka kwetu au kwake. Naamini JF kuna watu wana vitu vingi vizuri tu ila hatujaweza kuvitumia vilete matokeo tunayoyataka. Ni imani yangu chochote unachokitafuta kwenye maisha kuna mtu anacho ni wewe kukutana na huyo mtu ili ukipate.