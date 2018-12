Utumbuaji Majipu wa Rais Magufuli: Is It A Right Thing, At The Right Time, And Doing It Right, Or ?!

Wanabodi,Hili ni swali, Jee, huu Utumbuaji Majipu wa Rais Dr. John Pombe Magufuli: Which is which?!A: Is He Doing The Right Thing, at The Right Time, And Doing It Right?B: Is He Doing , The Right Thing, at the Right Time but in a Wrong Way?.C: Is He Doing The Right Thing, at The Wrong Time, But Does It Right?,D: Is He Doing The Wrong Thing, at The Wrong Time, And Doing It Wrong?.Tangu rais Magufuli aanze utumbuaji, amekuwa akishangiliwa sana na watu, kuna maeneo ambayo amefanya utumbuaji sahihi, katika muda sahihi na kwa usahihi, yaani doing the right thing, at the right time and doing it right!. Kwa utumbuaji huu, rais amefanya kitu sahihi, na anastahili pongezi!.Lakini pia kuna utumbuaji ambao amefanya kitu sahihi, katika muda sahihi lakini alivyokifanya amekifanya vibaya!. Hii ni doing the right thing, at the right time, but in a wrong way!, yaani not doing it right, lakini pia kuna utumbuaji ambao ni right thing, at the wrong time and doing it right,lakini pia kuna utumbuaji, amefanya a wrong thing, at the wrong time, and does it wrongly, na mfano hai wa hili ni huu utumbuaji wa leo wa Mkurugenzi Mtendaji wa Kituo cha Ewekezaji, TIC, Bibi Julliet Kairuki, kwa mujibu wa sababu zilizotolewa, huu ni utumbuaji wa wrong thing, umefanywa at the wrong time and in a wrong way!.Kwa mliofuatilia media jana mliona Julliet ametayarisha mikutano mikubwa miwili ya uwekezaji ambayo yote inafanyika leo. Asubuhi tulikuwa na mkutano wa uwekezaji katika Tanzania na Singapore pale Kilimanjaro Hotel, na mchana huu tuko ukumbi wa JNICC kwenye mkutano wa wawekezaji kutoka Urusi, Juliet ndiye alikuwa moderator, hivyo hata kama ilikuwa ni kumtumbua, why umtumbue leo?!, kwa nini asingesubiri angalau mikutano hii ikapita ndipo akamtumbua!, utumbuaji wa aina hii ni very unfair!.Naunga mkono juhudi za rais Magufuli katika utumbuaji wa baadhi ya majipu, anafanya kazi nzuri, lakini siungi mkono huu utumbuaji ambao sio utumbuaji sahihi, kwa muda sahihi na bado unafanyika in a wrong way!. Japo rais wetu ni binadamu na sio malaika, hivyo anaweza kufanya makosa, lakini yeye kama mkuu wa nchi, macho yetu wote yako kwake, hivyo we have very high expectations on him to be perfect, it is not only about doing the right thing at the right time, but he got to do it right!.Nimeguswa sana na hili!. Just imagine mko kwenye international investment forum, imechelewa kuanza kwa sababu Juliet anasubiriwa kuja ku modarate, no one tells us anything, ndipo Waziri wake kaja na kusema tuendelee tuu bila yeye!, kumbe....keshatumbuliwa!, huu ni utumbuaji gani?, kulikuwa na urgency gani?!.Kiukweli Magufuli ni noma!, ni hatari sana!. Akiendelea hivi, hatuwezi kuwa na mwisho mzuri kutoka na pile up ya negative forces zitakazoweza kutengeneza a bad 'karma', na kiukweli 'karma' ni karma tuu, haina mswalie mtume!. Nasisitiza mnyonge mnyongeni lakini haki yake mpeni!, hata mfungwa aliyehukumiwa kunyongwa, japo atanyongwa ila shurti atendewe haki!, haki sio favor ni right!.NB. Mimi nimejibainisha wazi humu kuwa mkweli daima, nitasema kweli no matter what, sasa wasio upenda ukweli, wataona kama namkosoa sana Magufuli, ninakosoa pale ninapoona kuna makosa, lakini pia huwa ninapongeza kwenye mazuri.Hebu msikilizeni, Mtoto wa Mkulima, anasema nini kumhusu mtu huyu?.Paskali.