Utoaji wa Mimba; Uuaji wa kikatili usiokemewa na kupingwa kama inavyostahili

Hili suala bwana inategemea tu na jinsi utakavyoliangalia.....



Mtazamo wangu juu ya hili uli shake sana baada ya kupitia tukio fulani katika majukumu yangu ya kidaktari.

Miaka kadhaa iliyopita, wakati nafanya internship, hospitali fulani ya rufaa siku hiyo nilikua kliniki ya kinamama natoa huduma kama daktari. Binti mmoja umri wa teenager aliingia chumba cha daktari ambacho nilikwepo, na alionekana kukosa furaha na alikua na wasiwasi mwingi.



Baada ya kumtuliza na kumuuliza ana tatizo gani, alijibu kuwa amekuja pale ili nimpatie njia salama ya kutoa mimba, kwani ameshika ujauzito na yeye ni mwanafunzi wa kidato cha pili, hataki kupoteza shule lakini pia baba yake angemchinja iwapo angegundua, au kama angemuonea huruma sana basi angemfukuza nyumbani, na mbaya zaidi kijana aliesababisha huo ujauzito ameukana na hataki hata kumuona.



Nilimshauri binti kuwa kutoa mimba sio suluhisho, kwani kunaweza msababishia matatizo makubwa zaidi muda huo, au baadae katika maisha yake. Niliongea nae kwa kirefu sana, hadi nikampa pia mbinu za kuli-handle hilo suala ikiwa ni pamoja na kumshirikisha mtu mzima mmojawapo anaemuamini kama shangazi, au mama, etc na nikaona kuwa tumeelewana, nikamfanyia baadhi ya vipimo muhimu vya mjamzito, na kumpa appointment ya kurudi pale baada ya siku kadhaa.



Baada ya siku tatu, nikiwa zamu ya usiku hospitali hapo, mida ya saa sita usiku niliitwa kumuona mgonjwa ambae alikua ameletwa akiwa kwenye hali mbaya sana...



Kufika tu na kumuangalia, nilimtambua kuwa ni yule binti ambae nilimuona siku kadhaa zilizopita clinic. Alikua ameletwa pale na mama yake, binti alikua kwenye hali mbaya sana, alikua anatokwa na damu ukeni, pia alikua anatoa harufu kali ukeni, na alikua na homa kali sana (joto la mwili kuwa juu), pia alikua na dalili zote za upungufu wa damu.



Tulim stabilize binti, kisha tukaingia nae chumba cha upasuaji. Kumbe binti alikua ameenda kutoa mimba huko mtaani, na "kuchokonolewa" kwenye kizazi, na yule mpuuzi aliefanya ile procudure alikua ametoboa kizazi, na kufika hadi kwenye utumbo mpana wa chakula.



Kizazi kilikua kipo kwenye hali mbaya, kimeoza. Tulijaribu kuokoa maisha ya yule binti kwa kutoa kizazi, lakini it was too late. The poor kid passed away!!



Hadi leo hii ninapoandika, i can still remember her face.

Since then, huwa najiuliza maswali mengi sana;

Je, hizo scenario huwa zinatokea mara ngapi?

Je, could i have prevented the scenario if i acted and decided differently?



Nikaenda kwenye statistics, nikakuta zinaonyesha kuwa kwa mwaka mmoja, kuna mimba zisizotarajiwa 1,000,000 kwa Tanzania, na kati ya hao asilimia 39 huwa wanaishia kwa watoa mimba kama huyo aliemchokonoa yule binti na kumsababishia kupoteza maisha.



How can we improve the status? Sijawahi kupata jibu la hili swali.

Dutu J