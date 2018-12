UTENGUZI WA MKUU WA KIKOKOTOO WAACHA FUNZO KWA VIONGOZI

Kwanza Mheshimiwa analeta utamaduni mpya katika UTUMISHI WA UMMA, mazoea yanaondoka kila uchao. Pamoja na shule nzuri ya mkuu huyo lakini maeneo haya yamemtupa mkono:1. Stakeholders Management - alipaswa kuhakikisha ana kuwa na stakeholders buy-in kwa asilimia kubwa.2. Demage control - alipaswa kuhakikisha anamefanya uchambuzi mzuri wa hatari za maamuzi atakayochukua "risk analysis/prediction" lakini kuja na mitigation measures in case things went out of control kama ilivyotokea. _Mfano hakupaswa kubishana na wadau ila angeitisha mkutano wa wadau mapema sana na kama mambo yangekuwa magumu kufanya maamuzi, ange-transfer risk kwa higher level kuomba ushauri._ Yeye alikuwa ameshikiria msimamo watu hawaelewi, hata kama hawaelewi usiwaambie hawaelewi bali tengeneza awareness program nzuri; that was a grand mistake.3. Communication Management - Ingepaswa aweke mambo very clear pili communicate clearly to all key stakeholders mfano mkuu anasema maelezo yao yapo too academical, that was one of the major failure ukishindwa kuelezea kwa lugha nyepesi tena kwa executive sponsor ujue umekwenda na maji kama ni mradi upo hati hati kutokufanikiwa.#Fungo_Leadership_tips#IreneCIsakaOUT View attachment 979947 Sent using Jamii Forums mobile app